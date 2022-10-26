«Бабушки в связанные носки кладут молитву»: храм Зеленодольска отправил помощь бойцам

Из Зеленодольского храма Андрея Первозванного третий раз за последний месяц отправили гуманитарную помощь для наших бойцов в зону СВО.

«Сегодня мы грузим сыпучие продукты для того, чтобы сформировать помощь для наших воинов, которые были мобилизованы в зону специальной военной операции – это крупы, консервы, сгущенка, печенье. И самое необходимое сейчас – медикаменты», – рассказал настоятель прихода Андрея Первозванного иерей Кирилл Назаров.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Жители города и прихожане несут теплую одежду и термобелье. Старшая сестра милосердия Зеленодольского благочиния Ольга Тименова рассказала, что люди несут много теплых носков, причем некоторые вяжут их сами. Заботливые бабушки кладут в них записку с молитвой. Чтобы она берегла наших бойцов.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Помогают и предприниматели города. Елена Ефремова регулярно оказывает помощь храму Андрея Первозванного. Когда началась специальная операция, женщина стала помогать беженцам и военным.



Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Хочется от себя лично, от своей семьи хотелось бы оказать помощь жителям Донбасса и нашим военным, передать им вещи и продукты питания», – рассказала Елена. к слову, «ГАЗель» для отправки груза также предоставила фирма Елены.

Уже сегодня «ГАЗель» отправится в центр «Милосердие» в Казань, там сформируют индивидуальные пакеты с помощью и отправят их в зону СВО.

«По наставлению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла во всех храмах татарстанской митрополии проводится такая работа. Причем эта акция не разовая, это системная работа. Помощь многогранна: она оказывается и нашим мобилизованным землякам и тем, кто сейчас проходит слаживание и потом попадет в зону боевых действий. Мы не забываем, что и мирное население в зоне боевых действий тоже очень страдает», – отметил Благочинный Зеленодольского округа протоиерей Святослав.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Отец Святослав подметил, что с мобилизованными зеленодольцами, которые пока не отправились в зону СВО, есть связь. Минобороны их обеспечивает самым необходимым, однако всегда есть вещи, которые не бывают лишними, их и отправляют ребятам.

«Никто не остается в стороне. Все чувствуют свою причастность. Есть семьи, в которых призвали отца, брата или сына. Их соседи, братья и сестры также сопереживают этой ситуации и хотели бы, чтобы тяготы, выпавшие на них, и испытания прошли с минимальными лишениями. Чем могут – отзываются и помогают», – добавил отец Святослав.



Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Иерей Кирилл отметил, что помощь для наших бойцов примут в любом храме Казанской епархии. Это могут быть антибиотики, шприцы, обезболивающие препараты, теплая одежда, продукты длительного хранения. Храм собирает помощь и для мирных жителей, которые живут на Донбассе. Туда отправят продукты, в том числе, свеклу и капусту, которые вырастили на огороде при храме.

В храме Андрея Первозванного создали «Синодик о воинах», туда прихожане бесплатно записывают имена тех, кто сейчас сражаетс на передовой и тех, кто погиб. Каждый день в храме за них читают особые молитвы.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Когда наш владыка митрополит Кирилл благословил оказывать помощь, люди действительно откликнулись. Они начали оказывать помощь, участвовать, проявлять чистую искреннюю любовь и заботу, которую мы давно уже не встречали. Они от души отдают последнее», – рассказал настоятель храма.

Всего от татарстанской митрополии было отправлено 30 тонн гуманитарной помощи.