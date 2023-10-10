Бабушки Челнов отправили бойцам СВО очередную партию теплых носков

С наступлением холодов рукодельницы из 38-го комплекса Набережных Челнов собрались для того, чтобы связать военнослужащим теплые носки. Они уже не раз отправляли на фронт вещи и окопные свечи. Бабушки-волонтеры искренне переживают за солдат в зоне СВО. Они надеятся, что связанные ими носки будут напоминать бойцам о малой Родине.

Сегодняшнее мероприятие приурочено к декаде пожилых — под лозунгом «Своих не бросаем». Мастерицы отправляют очередную партию посылок военнослужащим.

«Вот эти коробки все сложены. Большие коробки снизу поедут в Лисичанск, на помощь пострадавшим в госпиталь», — рассказала активистка Федия Минхазеева.

Федия Минхазеева уже более 10 лет является председателем ТОС 38-го комплекса. С детства ей нравилось заниматься рукоделием.

В деревне она разводит овец и из их шерсти прядет нить. Сейчас вместе с волонтерами вяжет носки военнослужащим и делает парафиновые свечи.

«Это наш совет ТОС решил, что мы тоже должны хоть какую-то помощь оказать нашим ребятам, чтобы они зимой не замерзали, чтобы было им тепло и комфортно», — поделилась волонтер.

Во время вязания носков женщины предпочитают петь песни для поднятия настроения и духа. Рукодельницы признаются, что пряжи уходит много, но те, кто не умеет вязать, часто помогают с её приобретением.

«Два мотка пряжи — одна пара носок ребятам, носят они их где-то дней 10», — поясняют вязальщицы.

Помимо этого, волонтеры делают свечи: нарезают парафин, разогревают его в чайнике, скручивают картон внутри алюминиевой банки, делают фитиль и заливают.

«Приходим сюда — то свечи делаем, то режем для сеток ленточки, потом передавали их в церковь, там сети плели», — поделились женщины.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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