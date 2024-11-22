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Происшествия 22 ноября 2024 19:50

Бабушка в Татарстане переходила дорогу там, где это запрещено, ее насмерть сбило авто

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В Альметьевском районе Татарстана Honda насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

78-летняя женщина переходила дорогу там, где это запрещено. 73-летний водитель Honda не успел остановиться и сбил ее.

Женщина скончалась на месте ДТП.

#погиб пешеход
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