«Бабушка нашего района»: татарстанцев призывают рассказать истории своих бабушек

Жителей городов и районов Татарстана приглашают присоединиться к акции «Бабушка нашего района». Участникам предлагают поделиться совместными фотографиями с бабушками и рассказать их истории.

Героиней проекта может стать сельская учительница, воспитавшая несколько поколений учеников, врач или медсестра, к которой годами обращались целые семьи, труженица, многодетная мама или бабушка, вырастившая большую семью.

При этом для участия не нужны награды или выдающиеся достижения. Организаторы хотят рассказать и о бабушках, к которым каждое лето приезжают дети и внуки, чьи пироги помнит вся семья, кто хранит семейные фотографии, традиции и истории нескольких поколений.

Из присланных материалов планируют создать «Карту бабушек Татарстана», которая объединит семейные истории из разных городов и районов республики. Организаторы также хотят выяснить, какая территория соберет больше всего совместных фотографий и рассказов.

Генеральный продюсер фильма «Я приду» Денис Супрунов рассказал, что авторы проекта рассчитывают привлечь как можно больше семей и сформировать живой фотоархив Татарстана. В нем хотят представить разные поколения, города, села и семейные судьбы.

Чтобы принять участие в акции, необходимо выбрать совместную фотографию с бабушкой, указать город или район Татарстана и коротко рассказать о ней. В истории можно написать, как ее зовут, чем она занималась или занимается, почему особенно дорога семье, а также поделиться связанными с ней воспоминаниями, советами, традициями или поступками, которые хотелось бы сохранить.

Фотографию и рассказ можно загрузить на сайт проекта «Я приду». Историю также можно отправить в редакцию районного или городского СМИ ТАТМЕДИА. Лучшие материалы журналисты представят своим читателям и жителям всей республики.

Фотографии участников акции с бабушками также смогут войти в финальные титры фильма «Я приду».

Акция связана с сюжетом картины. Главный герой фильма – 16-летний Тимофей, который сбегает из спецшколы, чтобы найти бабушку – единственного близкого человека, переставшего отвечать на его письма. Его путешествие превращается в историю о взрослении, дружбе, семье и связи поколений.

Фильм «Я приду» сняли в Татарстане семь лет назад, однако решающими для картины стали последние два года. За это время она приняла участие в 20 кинофестивалях и получила девять наград.

Перед премьерой создатели картины решили обратиться к реальным семьям и собрать фотографии бабушек и внуков, чтобы семейные воспоминания стали частью большого проекта вокруг фильма.

«Я приду» – полнометражный семейный приключенческий фильм режиссера Булата Сабитова, снятый в Татарстане. Во всероссийский прокат картина выйдет 8 октября 2026 года.