«Бабушка молилась, когда она ударила ее молотком»: суд об убийстве 93-летней женщины

«Ходила по соседям в поисках подруги, в одном из домов напала на бабушку»

Верховный суд Татарстана начал разбираться в деле 54-летней Ольги Спиридоновой. Как выяснилось, у нее диагностировано психическое расстройство, поэтому ее не обвиняют, а уличают в преступлении. Суд должен рассмотреть постановление о направлении ее на принудительное психиатрическое лечение за убийство 93-летней бабушки с особой жестокостью. До начала заседания Спиридонова заявила своему адвокату, что вину она больше не признает, что в квартиру жертвы она не вламывалась и никого не убивала. В этот момент женщину очень сильно трясло.

По версии следствия, 17 ноября 2023 года, будучи в состоянии невменяемости и алкогольного опьянения, Ольга Спиридонова решила пробраться в дом 93-летней ветерана труда, труженицы тыла и вдовы ветерана Великой Отечественной войны Сююмбике Халиуллиной в селе Базарные Матаки.

«Спиридонова открыла калитку, потом зашла в дом, дверь была открыта. Она прошла на кухню и взяла там со стола молоток, который обмотала платком, и вернулась в зал дома. Халиуллина в это время совершала намаз в зале. Женщина почувствовала присутствие постороннего в квартире и обернулась. Тогда Спиридонова четырнадцать раз ударила молотком по голове Халиуллину и около четырех ударов нанесла по правой руке», – рассказал государственный обвинитель Сергей Якунин.

После этого Ольга Спиридонова, не взяв ничего в доме, вышла и закрыла дверь снаружи на навесной замок.

К слову, Ольга даже не жила в этом селе, просто приехала выпить в компании в одном из соседних домов. А по соседям ходила в поисках своей подруги.

«Молотком она раскалывала любимые карамельки»

Суд допросил сегодня свидетелей – социального работника и сына погибшей. У погибшей Сююмбике Халиуллиной трое детей, есть внуки. В прошлом году она упала и получила травму, поэтому каждые два дня ее сыновья приезжали к ней, готовили еду и прибирались в доме.

В день трагедии сын заезжал к матери. Но, увидев замок на двери, подумал, что она ушла, оставил на веранде пирог, испеченный его женой, и поехал на работу. Через пару часов к маме поехал его брат. Он посветил в окошко фонариком и увидел маму, лежащую на полу, всю в крови.

«Я был на работе, мне позвонил братишка и объяснил ситуацию. Сказал мне вызывать полицию, я добежал до отделения полиции, оно было в ста метрах от меня и рассказал все им. В дежурной части мне сказали звонить брату и срывать замок, потому что мама может быть еще жива. Мы с нарядом поехали к моему брату. Там зашли в дом, все было на своих местах, только стол слегка сдвинут. Видно, что борьбы не было, вещи тоже не взяли», – рассказал он.

В свою очередь cоциальный работник описала подопечную как абсолютно неконфликтную женщину. По ее словам, у Халиуллиной был строгий распорядок дня.

«Она каждый раз радовалась, когда я приходила, мы с ней разговаривали. Я готовила кушать и прибиралась, а потом уходила. У нее были проблемы со слухом. Сидя в зале, она часто включала телевизор на полную громкость, садилась в кресло, но смотрела не в него, а в окошко. За день до трагедии я приходила к ней, у нее было плохое настроение из-за болей в руке, но разговаривать она об этом не хотела, поэтому мы сменили тему. В целом состояние у нее было нормальное», – рассказала она.

К слову, молоток в доме Сююмбике Халиуллиной, можно сказать, был предметом кухонной утвари – женщина любила карамельки, но в силу возраста кушать их обычным способом не могла. Молоток ей нужен был, чтобы разбивать конфетки. Никто не мог подумать, что кгда-нибудь он станет орудием убийства своей владелицы.

У подсудимой есть родственники – мать и дочь, но они обе отказались быть опекунами Ольги Спиридоновой в суде.