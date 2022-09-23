Бабушка из Казани отдала лжеадвокату 300 тысяч, спасая якобы попавшую в ДТП внучку

Очередной жертвой схемы мошенников «Ваш близкий попал в ДТП» стала 91-летняя жительница Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

На домашний телефон бабушке поступил звонок от якобы адвоката. Незнакомец рассказал, что внучка женщины попала в ДТП. Для помощи необходимо было передать крупную сумму денег. Пожилая женщина согласилась и передала приехавшему курьеру 300 тыс. рублей.

Позже пенсионерка созвонилась с внучкой и выяснилось, что ни в какое ДТП она не попадала. Бабушка обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту в отделе полиции «Танкодром» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

