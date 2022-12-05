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Ру Тат
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Происшествия
5 декабря 2022  15:41
Полина Шевчук

Бабушка из Казани отдала аферистам 300 тысяч, якобы спасая близкого из ДТП

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В минувшую субботу в полицию обратилась 76-летняя жительница Казани. Она сказала, что стал жертвой мошенников, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Пожилая женщина рассказала, что ей на домашний телефон позвонила женщина, которая представилась родственницей. Она расстроенным голосом сообщила, что стала участницей ДТП и теперь ей нужно 300 тыс. рублей на лечение пострадавшего. Бабушка сняла в банке деньги и передала их курьеру, который приехал к дому.  Всего она лишилась 300 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
 

#аферисты #мошенники #умвд россии по казани
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