Бабушка из Казани отдала аферистам 200 тысяч, спасая дочь от мнимого ДТП

В полицию обратилась 85-летняя жительница поселка Дербышки в Казани. Она рассказала, что перевела деньги мошенникам, надеясь спасти дочку, попавшую в ДТП, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

По рассказам пожилой женщины, ей поступил звонок от якобы следователя, которая представилась Алиной. Звонившая сообщила, что дочка пенсионерки стала виновницей серьезного ДТП и сейчас находится в реанимации. После трубку взяла якобы дочь пожилой женщины и стала убеждать, что нужны деньги для решения вопроса с закрытием уголовного дела.

Поверив звонившим, бабушка сняла деньги и перечислила на указанные реквизиты более 200 тыс. рублей. Только после этого она решила позвонить дочери. Выяснилось, что та ни в какое ДТП не попадала. Пожилая женщина поняла, что ее обманули.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

