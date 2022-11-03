Бабушка из Альметьевска отдала аферисту 600 тысяч, пытаясь спасти якобы внучку

Очередной жертвой мошенников, действующих по сценарию «Ваш близкий попал в ДТП», стала 86-летняя жительница Альметьевска, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Со слов пожилой женщины стало известно, что ей поступил звонок от незнакомца. Он сказал, что ее внучка стала виновницей серьезного ДТП – якобы девушка перебегала дорогу и спровоцировала аварию, в которой пострадал водитель. Чтобы «отмазать» внучку, нужно передать 600 тыс. рублей.

Старушка согласилась. Уже через 10 минут приехал курьер и забрал деньги. После этого к заявительнице заехала дочь, и пенсионерка рассказала ей о случившемся. Женщины позвонили внучке и убедились в том, что с ней все в порядке. После этого бабушка обратилась в полицию.

По горячим следам курьер был установлен и задержан. Им оказался 27-летний житель Альметьевска. Мужчина признался во всем и рассказал, что в одном из мессенджеров подписался на канал, в котором предлагалась подработка. От бабушкиных 600 тысяч мужчина получил доход в 48 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».