Бабушек в Челнах будут штрафовать за продажу овощей и фруктов в неустановленных местах

В Набережных Челнах бабушек, продающих огородную продукцию в неположенных местах, будут привлекать к административной ответственности. Об этом на пресс-конференции в Автограде сообщил начальник управления по обеспечению охраны общественного порядка Мударис Минегалиев.

«Вниманию бабушек, торгующих в неположенных местах: максимальный возраст привлечения к административной ответственности законодатель не устанавливает», — отметил спикер.

По словам Минегалиева, мониторинг проводится каждый день: при выявлении нарушений составляются протоколы. С начала лета по линии ОГИБДД УМВД России по городу Набережные Челны на штрафстоянку эвакуировано семь «Газелей» и больших полуприцепов вместе с продукцией.

Действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Также власти города утвердили перечень мест для сезонной продажи урожайной продукции, выращенной в садах и огородах. В Челнах таких площадок 28: 12 — на территории Автозаводского района, в Центральном и Комсомольском — по восемь. Реализация продукции в других местах согласно КоАП РТ является незаконной.

Спикер также сообщил, что за первое полугодие этого года сотрудниками управления по обеспечению охраны общественного порядка было составлено более 1,6 тыс. протоколов. Из них административная комиссия рассмотрела 1470 и наложила штрафы на сумму 1,4 млн рублей.