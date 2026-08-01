«Бабочка» Елены Костылевой и путевки в Китай: что было на юниорских прокатах

Падения на лутцах, четверные в юниорской программе и балет «Раймонда» — контрольные прокаты в Новогорске подарили первые сюжеты сезона. Елена Костылева, Виктория Стрельцова, Лев Лазарев и София Дзепка показали, что готовы рисковать ради Гран-при. Кто из них прошел отбор и поедет в китайский Сиань? Об этом - в материале «ТИ-Спорта».





Елена Костылева с короткой программой "Болеро"

Фото: скриншот видео Первый канал

«Взглядом пилила судей»: как Костылева держала программу после падения

30 и 31 июля в Новогорске прошли закрытые контрольные прокаты юниорской сборной России. В короткой программе этого сезона тройной лутц стал обязательным элементом. Именно на нем Елену Костылеву и подвела концентрация. Вместо четкого приземления она сорвалась в "бабочку" — технический сбой, при котором фигуристка теряет вертикаль и делает лишнее вращение в воздухе. При этом ее коронный каскад тройной аксель — тройной тулуп был исполнен уверенно.

Получается парадокс: фигуристка берет сложнейший ультра-си элемент, но спотыкается на том, что должны делать все. Обе — и Лена, и Виктория Стрельцова — пошли на риск с ультра-си, возможно в начале сезона пока не хватает концентрации, чтобы удержать программу до конца. Но ошибка Лену не выбила из образа. Она продолжила стараться, доделывала хореографию и буквально "взглядом пилила" судей и федерацию.

Сама Костылева после проката признала: программа вышла "рабочей", а главная зона роста сейчас — вращения, которые она назвала своим отставанием. "Поработать над вращениями надо. Я понимаю, что у меня именно во вращениях есть отставание", — сказала фигуристка в эфире Первого канала. В погоне за «дорогими» прыжками базовые компоненты требуют к себе не меньшего внимания.

Елена Костылева Фото: скриншот видео Первый канал

Итоги контрольных прокатов

На фоне проката Костылевой особенно отчетливо видны общие тенденции сезона. 16 – летний фигурист Лев Лазарев заявляет сложный контент с четверными во второй половине, демонстрируя намерение тренироваться по взрослому стандарту, хотя в юниорской программе разрешены только тройные. Виктория Стрельцова не смогла удержать каскад тройной аксель — тройной тулуп и упала, но сам факт заявки говорит о высоком уровне амбиций.

София Дзепка, победительница финала юниорского Гран-при России, выбрала для короткой программы музыку из балета «Раймонда», а произвольную поставила по мотивам Матрицы». На вопрос, чего она больше ждет — международной арены или домашних стартов, Дзепка ответила, что воспользуется шансом и выжмет максимум.

В парном катании контрольные прокаты прошли более ровно, но без ярких сенсаций. Мария Фефелова и Артем Валов, Зоя Пестова и Сергей Лагутов, а также Полина Шешелева и Егор Карнаухов показали рабочие программы. Серьезных падений и срывов не было, но и запоминающихся элементов, которые могли бы затмить выступления одиночников тоже. Для парников этот сезон — возможность заявить о себе и наработать стабильность перед основными стартами.

София Дзепка Фото: скриншот видео Первый канал

Кто едет в Китай?

Если Лене удастся убрать «бабочку» на лутце и подтянуть компоненты до уровня своих прыжков, у нее будут все шансы на успех. Пока же ее главный посыл прост и понятен: она готова работать и бороться. А это в фигурном катании ценится дороже любых медалей.

По итогам закрытых контрольных прокатов, был сформирован состав участников юниорского этапа Гран-при в китайском Сиане, он пройдет с 20 по 22 августа. Эти соревнования станут для российских фигуристов первыми после отстранения с 2022 года.

В женском одиночном катании путевки получили все три претендентки — Елена Костылева, София Дзепка и Виктория Стрельцова. Мужскую сборную представят Лев Лазарев и Арсений Федотов в запасе. В соревнованиях спортивных пар честь страны будут защищать два дуэта: Полина Шешелева и Егор Карнаухов, а также резервная пара – Полина Сажина и Алексей Белкин.

В танцах на льду Россию поедут представлять Мария Фефелова с Артемом Валовым, и запасные Дарья Дрожжина с Иваном Тельновым.