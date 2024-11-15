Бабаков на форуме «РОСТКИ»: Нельзя недооценивать роль регионов в отношениях стран

Регионы выполняют огромную роль в выстраивании отношений между Россией и Китаем. Такое мнение на проходящем в Казани II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» высказал заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков.

«Важно, что на форуме „РОСТКИ“ мы можем не только обсуждать законодательные инициативы, но и давать высказываться тем, кто реализует на практике те инициативы, которые рождаются в глубинах экономик России и Китая. Мы подчеркиваем, что нельзя недооценивать вклад регионов в этом вопросе. Учитывая близкие связи наших стран, сразу рождаются и гуманитарные инициативы», — заявил он.

По словам Бабакова, отношения России и Китая сейчас развиваются очень высокими темпами. Следствием этого стал не только возросший товарооборот, но и начало совместного создания двумя государствами новой международной архитектуры, убежден парламентарий.

Второй международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани с 13 по 15 ноября.