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Бабаков на форуме «РОСТКИ»: Нельзя недооценивать роль регионов в отношениях стран
Регионы выполняют огромную роль в выстраивании отношений между Россией и Китаем. Такое мнение на проходящем в Казани II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» высказал заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков.
«Важно, что на форуме „РОСТКИ“ мы можем не только обсуждать законодательные инициативы, но и давать высказываться тем, кто реализует на практике те инициативы, которые рождаются в глубинах экономик России и Китая. Мы подчеркиваем, что нельзя недооценивать вклад регионов в этом вопросе. Учитывая близкие связи наших стран, сразу рождаются и гуманитарные инициативы», — заявил он.
По словам Бабакова, отношения России и Китая сейчас развиваются очень высокими темпами. Следствием этого стал не только возросший товарооборот, но и начало совместного создания двумя государствами новой международной архитектуры, убежден парламентарий.
Второй международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани с 13 по 15 ноября.
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