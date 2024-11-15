Бабаков: Благодаря России и Китаю БРИКС развивается гигантскими темпами

Россия и Китай в непростой международной обстановке демонстрируют положительную динамику развития отношений между государствами, показывают миру, что такое настоящая дружба и сотрудничество. Такое мнение на проходящем в Казани II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» высказал заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков.

«Это служит основой того, что такое явление, как БРИКС, развивается просто гигантскими темпами, потому что мы предложили сотрудничество не против кого-то, а именно во благо участников этой организации и всех тех, кто ее поддерживает. Это очень важно, потому что мы имеем альтернативный подход со стороны, к сожалению, многих стран Запада, которые не хотят принимать происходящие изменения в мире. Поэтому мы должны лишний раз вспомнить о них и сказать, что если говорить о нынешней кризисной ситуации в мире, то авторами этого кризиса являются США и их союзники», — заявил Бабаков, добавив, что у каждой страны «есть шанс одуматься».

По мнению спикера, государства, которые сегодня поддерживают Россию и Китай, увидели разрушение иллюзий, которыми долгие годы жило все человечество. Теперь они выступают за свой собственный суверенитет и противостояние однополярному миру, убежден он.

«Я понимаю, что стратегическое партнерство между Россией и Китаем зиждется на экономической платформе. Но мы не должны забывать, что благодаря личным отношениям наших двух руководителей поднята планка на очень высокий уровень этих отношений. Это как раз демонстрация того, что будет сохраняться практика политических решений, когда даже порой документы играют не настолько важное значение, как слово настоящего политического лидера», — заключил зампред Госдумы РФ.

Второй международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани с 13 по 15 ноября.