17 марта 2026 13:00

Бабаев рассказал о степени тяжести травмы Кузнецова

Фото: hcsalavat.ru

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова рассказал, в каком состоянии находится его клиент после полученной травмы в матче с «Шанхайскими Драконами».

«У него – травма. Она не такая травма, с которой он может пропустить следующие игры. Есть момент, когда ты принимаешь решение – будешь ли ты играть дальше или нет. Он набрал два очка, помог команде – смысл дальше рисковать?

Мне кажется, что он повредил голеностоп. Многие команды в последних играх выходят без ведущих игроков. Это касается тех, кто решил свои задачи», – сказал Бабаев в выпуске подкаста «Это хоккей, брат».

В сезоне-2025/26 Евгений Кузнецов провел 19 матчей в составе уфимской команды и отметился 6 шайбами и 12 передачами.

«Салават Юлаев» по итогам 66 встреч находится на пятом месте с 74 очками в турнирной таблице КХЛ на «Востоке».

