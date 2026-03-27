Бабаев прокомментировал решение дисциплинарного комитета об удалении Кузнецова

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, заявил, что удаление его подопечного во втором матче стартового раунда плей-офф против «Автомобилиста» – решение дисциплинарного комитета, которое сложно комментировать.

«Такие решения всегда за скобками, не всегда одно соответствует другому. В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет какой-то одной линии, поэтому здесь всегда сложно комментировать. Для Уфы, конечно, дисквалификация Евгения Кузнецова – потеря. Но осуждать решение дисциплинарного комитета трудно, вот так там решили», – приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 33-летний форвард дисквалифицирован за непристойный жест в сторону игроков екатеринбургской команды, покидавших лед после окончания второй очной встречи в Екатеринбурге. Сообщалось, что Кузнецов пропустит третий по счету матч серии в Уфе.

Евгений Кузнецов пополнил состав уфимцев 5 января 2026 года. За это время он провел 19 матчей и заработал 18 (6+12) очков. В рамках розыгрыша Кубка Гагарина он сыграл два стартовых матча за «Салават Юлаев», но не отметился ни одним результативным действием.

По прошествии двух матчей в серии «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» – ничья (1:1). Ближайшие два матча пройдут в Уфе 27 и 29 марта.