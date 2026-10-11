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На главную ТИ-Спорт 11 октября 2026 22:54

Бабаев подвел итоги матча с «Динамо»

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Бабаев подвел итоги матча с «Динамо»
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» на своем поле в рамках 10-го тура РПЛ проиграл московскому «Динамо». После матча эмоциями от игры поделился Ульви Бабаев:

– Удаление Ильи Самошникова сбило темп игры, считаю, что мы навязали хорошую борьбу.

– А видели ли момент с удалением?

– Нет

.– Был для вас этот матч принципиальный, учитывая, что вы пришли в «Рубин» в аренду из московского «Динамо»?

– Для меня все игры принципиальные. Не делю матчи, – сказал Бабаев.

Следующий матч в чемпионате «Рубин» проведет на выезде против «Спартака» 18 октября.

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