Бабаев о влиянии Билялетдинова в «Ак Барсе»: Пока оно будет, команду будет трясти

Фото: ak-bars.ru

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев высказался на тему присутствия Зинэтулы Билялетдинова в качестве советника исполнительного директора в казанском «Ак Барсе».

«Мы видим, что там есть несколько глубинных проблем. Влияние Зинэтулы Хайдяровича Билялетдинова очень большое. Пока оно будет, команду будет трясти. Все понимают, что это легенда, большой человек. Его присутствие рядом – никто не знает, как всё повернётся. Но там есть много других причин в тренерском штабе и внутри команды», – сказал Бабаев Metaratings.

Зинэтула Билялетдинов работал в качестве главного тренера в «Ак Барсе» в 2004 – 2011 гг., 2014 – 2019 гг., а также в 2022 – 2024 гг. В настоящий момент он является советником исполнительного директора в татарстанском клубе.

По итогам 28 игр «Ак Барс» идет на 3 месте с 36 очками. Ближайшую встречу в рамках выездной серии казанцы проведут против «Нефтехимика» в Нижнекамске сегодня, 21 ноября. Начало матча – в 19:30 мск.