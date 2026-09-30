Бабаев: «Нефтехимик» играет зрелищно, но в плей-офф ему будет тяжелее

Фото: hcnh.ru

Агент Шуми Бабаев в разговоре с «РБ Спорт» поделился мнением о выступлении «Нефтехимика» в нынешнем сезоне.

Нижнекамская команда идет на втором месте в Восточной конференции.

По словам Бабаева, секрет успеха «Нефтехимика» — в зрелищном, комбинационном и красивом хоккее. В команде есть мастера, а игроки чувствуют себя раскованно. Однако агент предупреждает: в плей-офф хоккей будет совершенно другим, и «Нефтехимику» придется намного тяжелее.

«Нефтехимик» играет в зрелищный, комбинационный, красивый хоккей, там есть мастера, — утверждает Бабаев. — Ребята чувствуют себя раскованно. Но в плей-офф будет совершенно другой хоккей, «Нефтехимику» будет намного тяжелее. А пока болельщикам нравится, игроки в команде тоже получают удовольствие. Такой и должен быть хоккей», – поделился Бабаев.

При этом агент раскритиковал КХЛ: по его мнению, 75% матчей смотреть невозможно. Команды думают лишь о попадании в плей-офф, запираются в своей зоне, а поражение для них — катастрофа.

«А в КХЛ 75% матчей смотреть невозможно — для чего это? Команды думают, из-за того, что в эти матчах они запрутся в своей зоне, зависит их попадание в плей-офф? Проиграли — и для них катастрофа, а игр-то много — 68. Надо, чтобы и игроки, и зрители получали удовольствие от хоккея», – раскритиковал эксперт.