Бабаев: «Если «Металлург» проиграл из-за моментов, связанных с хоккеем, то у «Авангардом» были не только игровые моменты»

Хоккейный агент Шуми Бабаев считает, что в поражении «Авангарда» в полуфинальной серии с «Локомотивом» сыграло несколько факторов, в том числе не хоккейные моменты.

«Главный тренер вел себя некрасиво по отношению ко всем участникам процесса – игрокам и тренерам других команд, судьям, лиге. А к нему пошли навстречу и разломали всю вертикаль: привезли для ВХЛ никакого тренера из Северной Америки и увеличили ему еще зарплату. Акцент сделали на результате, а не на воспитании своих игроков. В итоге мы видим, что случилось.

Если «Металлург» проиграл из-за моментов, связанных с хоккеем, и индивидуальных ошибок игроков. То в случае с «Авангардом» были не только игровые моменты. Жалко, что мои хоккеисты, которые играют в Омске, не добрались до Кубка, но как есть, так есть», – цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Регулярный сезон-2025/26 «Авангард» завершил на втором месте с 99-ю очками в турнирной таблице КХЛ Восточной конференции. По итогам розыгрыша Кубка Гагарина омичи вылетели после поражения в полуфинале от «Локомотива» со счетом 3-4 в серии.