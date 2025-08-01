Бабаев дожал «Ак Барс», Жамнов обыграл Валиуллина в борьбе за Тодда. Трансферный гид КХЛ

Одну неудачу за другой терпит генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. Продление Никиты Евсеева с арендой в «Амур» выглядит как повод отвести внимание от упущенного Нэйтана Тодда. Канадец выбрал «Спартак» вместо Казани, которая «вела» его больше месяца. Динар Хафизуллин, тем временем, пошел на принцип и покинул Уфу. Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорт».





Фото: hcsalavat.ru

«Ак Барс» всё еще надеется на возрождение Евсеева, но ему нужна перезагрузка

Евсеев еще на два года в «Ак Барсе», но ближайший сезон проведет в Хабаровске. Надо признать, что на сегодняшний день это решение выглядит как самое логичное и оптимальное для всех сторон. Казань всё еще надеется, что защитник реанимируется и вернется к «заводским настройкам», с которыми он начинал свой казанский путь. Однако, в нынешней ситуации он оказался в сложной ситуации. Годовая ссылка – лучшее решение для всех сторон.

В «Амуре» защитник сможет перезапуститься и вновь доказать свой уровень. «Такая корова нужна самому», но не в нынешнем состоянии.

Карьера Никиты Евсеева в «Ак Барсе» - далеко не история Золушки. Скорее наоборот, хоккеист очень классно дебютировал в КХЛ при Олеге Знарке в сезоне 2022/23. На фоне той кризисной, разваливающейся команды он выглядел едва ли не лучшим защитником даже с учетом наличия Вячеслава Войнова.

К декабрю на счету 18-летнего тогда Никиты было 4 шайбы, что было лишь на одну шайбу меньше, чем у Войнова (5). При этом, Евсеев был вторым защитником команды по показателю полезности – «плюс/минус» (4). Больше было только у Кристиана Хенкеля.

Но дальше история юного защитника свернула не туда. Да, он доиграл «серебряный» сезон при Билялетдинове на неплохом уровне. Но чем дальше, тем хуже дела были у Евсеева. Хоккеист все чаще стал ездить в фарм-клуб «Ак Барса» и все реже играть за основную команду.

Окончательно зачах защитник у Анвара Гатиятулина. Возникла скандальная история с некой «дискриминацией» от казанского клуба, которую придумал агент хоккеиста Шуми Бабаев, пожелавший вырвать хоккеиста из Казани и получить новый контракт. Со своим профитом, разумеется.

В последний свой сезон защитник провел лишь 38 игр, а во второй половине сезона только лечился. За это время он отметился лишь 1 заброшенной шайбой и 1 результативной передачей при показателе полезности «2».

Вряд ли у падения уровня игры хоккеиста есть только одна причина. Но очевидно, что этот хоккеист с тонкой настройкой и готов играть на своем уровне лишь у «своих» тренеров. Игроку явно необходима перезагрузка, а в Казани при нынешней ситуации такой возможности явно не было – и без него значительный перегруз оборонительной линии.

Фото: ak-bars.ru

Марат Валиуллин продолжает проигрывать лот за лотом. Нейтан Тодд в «Спартаке», а не в «Ак Барсе»

Если болельщики «Ак Барса» ждали сначала Шелдона Рэмпала, то в июле их ожидания переключились на другого экс-юлаевца Нейтана Тодда. Похоже, в итоге казанцам остается порадоваться хотя бы призрачному подписанию Григория Денисенко. Тодда в Казани упустили. А по заверениям инсйдеров, Анвар Гатиятулин считал канадца одной из главных трансферных целей этого лета.

Ряд просчетов в «ведении» игрока «Ак Барсом» в итоге обернулись очередным упущенным ценным лотом. И это учитывая, что Казань предлагала Тодду зарплату значительно большую, чем «Спартак»

Сегодня, уже в начале последнего месяца лета можно четко констатировать, что Марат Валиуллин на данный момент проваливает это межсезонье. «Ак Барс» раз за разом оказывается не у дел в борьбе за элитных хоккеистов. А возобновившиеся разговоры о Евгении Кузнецове в Казани выглядят пока лишь фантазией или состоянием тильта в менеджменте «Ак Барса». Это состояние, когда из-за постоянных неудач игрок в покер начинает отчаянно ставить на всё, что под руку подвернется.

Фото: hcsalavat.ru

Совсем другое настроение сегодня у «Спартака». Там совершили самый мощный трансфер лета и Жамнов вполне может рассчитывать на борьбу выше второго раунда плей-офф. Как известно, в «Спартаке» выше 30 миллионов не получает почти никто, но для звезд исключения там имеются. Тодд получит в Москве 45 миллионов, но вместе с тем у него прописаны приличные бонусы. Например, еще 20 миллионов рублей канадец может дополучить за 20 набранных очков. Учитывая, что Нейтан получит ведущие роли в «красно-белой» команде, своё он точно доберет. Похоже, Алексей Жамнов – генеральный менеджер и Алексей Жамнов – главный тренер «Спартака» одержал победу на всех фронтах. Тренер получил классного лидера, генменеджер – переиграл казанского коллегу, придумав отличную финансовую схему.

Хафизуллин возвращается на малую родину, Уфа – остается оголённой в обороне

Сейчас уже никого не удивляет, что Уфа буквально раскидывается своими ведущими игроками. Нет, системообразующий защитник Динар Хафизуллин был по-прежнему нужен «Салавату Юлеву», но прежних денег на его содержание в Башкортостане просто нет.

Новая политика «жить по средствам» уже вынудила Уфу отказаться еще от одного лидера обороны Михаила Науменкова, а теперь из опытных здесь останется только Григорий Панин, который согласился на все предложенные клубом уступки, чтобы поиграть еще годик.

Ринат Баширов задумывался об избавлении от тяжелого контракта защитника в 45 миллионов давно, и в какой-то момент пришел к Динару с предложением понизить зарплату до скромных 10 миллионов. Игрок, понятно, отказался. Хафизуллин не молод, ему уже 36 лет. И нельзя сказать, что он находится на серьезном спаде своей карьеры.

После казанского этапа он пережил вторую молодость. В сезоне 2023/2024 в 62 матчах регулярного чемпионата Хафизуллин набрал в «Салавате» 25 (4+21) очков. И еще одно очко – в Кубке Гагарина. А в прошлом сезоне он тоже серьезно помог уфимской команде добраться до полуфинала Кубка Гагарина, набрав 24 (0+24) очка в 65 встречах и став лучшим бомбардиром «Салавата Юлаева» среди защитников.

Фото: hcsalavat.ru

Так что такое «щедрое предложение» Уфы хоккеистом было отвергнуто. Долго без клуба Хафизуллин не оставался, «Нефтехимик» предложил хоккеисту около 30 миллионов рублей, плюс бонусы.

И если мы сокрушаемся, что КХЛ теряет один из топ-клубов в Уфе, то в Нижнекамске выстраивается весьма симпатичная команда, которая вполне может побороться за плей-офф на Востоке. Но станет ли «Нефтехимик» достойной заменой СЮ? Вряд ли. Также как татарстанское дерби никогда не сможет перебить «Зеленое» по уровню накала и медийности.