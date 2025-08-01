Бабаев дожал «Ак Барс», Жамнов обыграл Валиуллина в борьбе за Тодда. Трансферный гид КХЛ
Тодд ушел из под носа «Ак Барса», Евсеев перезагружается, Уфа теряет Хафизуллина
Одну неудачу за другой терпит генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. Продление Никиты Евсеева с арендой в «Амур» выглядит как повод отвести внимание от упущенного Нэйтана Тодда. Канадец выбрал «Спартак» вместо Казани, которая «вела» его больше месяца. Динар Хафизуллин, тем временем, пошел на принцип и покинул Уфу. Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорт».
«Ак Барс» всё еще надеется на возрождение Евсеева, но ему нужна перезагрузка
Евсеев еще на два года в «Ак Барсе», но ближайший сезон проведет в Хабаровске. Надо признать, что на сегодняшний день это решение выглядит как самое логичное и оптимальное для всех сторон. Казань всё еще надеется, что защитник реанимируется и вернется к «заводским настройкам», с которыми он начинал свой казанский путь. Однако, в нынешней ситуации он оказался в сложной ситуации. Годовая ссылка – лучшее решение для всех сторон.
В «Амуре» защитник сможет перезапуститься и вновь доказать свой уровень. «Такая корова нужна самому», но не в нынешнем состоянии.
Карьера Никиты Евсеева в «Ак Барсе» - далеко не история Золушки. Скорее наоборот, хоккеист очень классно дебютировал в КХЛ при Олеге Знарке в сезоне 2022/23. На фоне той кризисной, разваливающейся команды он выглядел едва ли не лучшим защитником даже с учетом наличия Вячеслава Войнова.
К декабрю на счету 18-летнего тогда Никиты было 4 шайбы, что было лишь на одну шайбу меньше, чем у Войнова (5). При этом, Евсеев был вторым защитником команды по показателю полезности – «плюс/минус» (4). Больше было только у Кристиана Хенкеля.
Но дальше история юного защитника свернула не туда. Да, он доиграл «серебряный» сезон при Билялетдинове на неплохом уровне. Но чем дальше, тем хуже дела были у Евсеева. Хоккеист все чаще стал ездить в фарм-клуб «Ак Барса» и все реже играть за основную команду.
Окончательно зачах защитник у Анвара Гатиятулина. Возникла скандальная история с некой «дискриминацией» от казанского клуба, которую придумал агент хоккеиста Шуми Бабаев, пожелавший вырвать хоккеиста из Казани и получить новый контракт. Со своим профитом, разумеется.
В последний свой сезон защитник провел лишь 38 игр, а во второй половине сезона только лечился. За это время он отметился лишь 1 заброшенной шайбой и 1 результативной передачей при показателе полезности «2».
Вряд ли у падения уровня игры хоккеиста есть только одна причина. Но очевидно, что этот хоккеист с тонкой настройкой и готов играть на своем уровне лишь у «своих» тренеров. Игроку явно необходима перезагрузка, а в Казани при нынешней ситуации такой возможности явно не было – и без него значительный перегруз оборонительной линии.
Марат Валиуллин продолжает проигрывать лот за лотом. Нейтан Тодд в «Спартаке», а не в «Ак Барсе»
Если болельщики «Ак Барса» ждали сначала Шелдона Рэмпала, то в июле их ожидания переключились на другого экс-юлаевца Нейтана Тодда. Похоже, в итоге казанцам остается порадоваться хотя бы призрачному подписанию Григория Денисенко. Тодда в Казани упустили. А по заверениям инсйдеров, Анвар Гатиятулин считал канадца одной из главных трансферных целей этого лета.
Ряд просчетов в «ведении» игрока «Ак Барсом» в итоге обернулись очередным упущенным ценным лотом. И это учитывая, что Казань предлагала Тодду зарплату значительно большую, чем «Спартак»
Сегодня, уже в начале последнего месяца лета можно четко констатировать, что Марат Валиуллин на данный момент проваливает это межсезонье. «Ак Барс» раз за разом оказывается не у дел в борьбе за элитных хоккеистов. А возобновившиеся разговоры о Евгении Кузнецове в Казани выглядят пока лишь фантазией или состоянием тильта в менеджменте «Ак Барса». Это состояние, когда из-за постоянных неудач игрок в покер начинает отчаянно ставить на всё, что под руку подвернется.
Совсем другое настроение сегодня у «Спартака». Там совершили самый мощный трансфер лета и Жамнов вполне может рассчитывать на борьбу выше второго раунда плей-офф. Как известно, в «Спартаке» выше 30 миллионов не получает почти никто, но для звезд исключения там имеются. Тодд получит в Москве 45 миллионов, но вместе с тем у него прописаны приличные бонусы. Например, еще 20 миллионов рублей канадец может дополучить за 20 набранных очков. Учитывая, что Нейтан получит ведущие роли в «красно-белой» команде, своё он точно доберет. Похоже, Алексей Жамнов – генеральный менеджер и Алексей Жамнов – главный тренер «Спартака» одержал победу на всех фронтах. Тренер получил классного лидера, генменеджер – переиграл казанского коллегу, придумав отличную финансовую схему.
Хафизуллин возвращается на малую родину, Уфа – остается оголённой в обороне
Сейчас уже никого не удивляет, что Уфа буквально раскидывается своими ведущими игроками. Нет, системообразующий защитник Динар Хафизуллин был по-прежнему нужен «Салавату Юлеву», но прежних денег на его содержание в Башкортостане просто нет.
Новая политика «жить по средствам» уже вынудила Уфу отказаться еще от одного лидера обороны Михаила Науменкова, а теперь из опытных здесь останется только Григорий Панин, который согласился на все предложенные клубом уступки, чтобы поиграть еще годик.
Ринат Баширов задумывался об избавлении от тяжелого контракта защитника в 45 миллионов давно, и в какой-то момент пришел к Динару с предложением понизить зарплату до скромных 10 миллионов. Игрок, понятно, отказался. Хафизуллин не молод, ему уже 36 лет. И нельзя сказать, что он находится на серьезном спаде своей карьеры.
После казанского этапа он пережил вторую молодость. В сезоне 2023/2024 в 62 матчах регулярного чемпионата Хафизуллин набрал в «Салавате» 25 (4+21) очков. И еще одно очко – в Кубке Гагарина. А в прошлом сезоне он тоже серьезно помог уфимской команде добраться до полуфинала Кубка Гагарина, набрав 24 (0+24) очка в 65 встречах и став лучшим бомбардиром «Салавата Юлаева» среди защитников.
Так что такое «щедрое предложение» Уфы хоккеистом было отвергнуто. Долго без клуба Хафизуллин не оставался, «Нефтехимик» предложил хоккеисту около 30 миллионов рублей, плюс бонусы.
И если мы сокрушаемся, что КХЛ теряет один из топ-клубов в Уфе, то в Нижнекамске выстраивается весьма симпатичная команда, которая вполне может побороться за плей-офф на Востоке. Но станет ли «Нефтехимик» достойной заменой СЮ? Вряд ли. Также как татарстанское дерби никогда не сможет перебить «Зеленое» по уровню накала и медийности.