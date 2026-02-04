Азовское море может стать ключевым центром российского осетрового промысла

Азовское море может превратиться в ключевой центр российского осетрового промысла. О соответствующем потенциале водоема рассказал заведующий кафедрой зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ имени В. И. Вернадского Владимир Подопригора, передает телеканал «Крым 24».

По словам исследователя, шанс на такое развитие событий обусловлен увеличением популяции осетров в Азовском море.

«С начала 2020 года количество осетровых пошло по возрастающей. Эта тенденция отражает выпуск мальков по государственной программе, которые сейчас достигли зрелости и формируют значительную часть популяции», – объяснил он.

Вместе с тем, подчеркнул ученый, пока еще не удалось добиться полного восстановления естественной популяции. Поэтому следует продолжать исследования, чтобы определить условия естественного воспроизводства осетров.