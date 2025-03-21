Азнакавский лесхоз передал гуманитарную помощь бойцам СВО на 1 млн рублей

С начала спецоперации Азнакавский лесхоз передал гуманитарную помощь нашим бойцам на сумму около 1 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня руководитель-лесничий ГКУ «Азнакаевское лесничество» Эдуард Чикуров на выставке «Леса и продовольствие» в Казани.

«С начала специальной военной операции Азнкаевское лесничество и Азнакаевский лесхоз присоединились к волонтерскому движению «Все для Победы». Закупили теплую одежду, передали пиломатериалы, вощину для окопных свеч, травяные сборы, таблетки для розжига, «сухой душ», «браслеты жизни», которые можно использовать при необходимости как жгуты. Кроме того, теплые вещи вяжут наши ветераны», - рассказал он.

Чикуров напомнил, что 2025 год объявлен в нашей стране Годом Защитника Отечества и 80-летия Победы.

«Лесхозы помогали фронту и в годы Великой Отечественной войны, поставляли дрова и пиломатериалы», - заметил он.

В благотворительных акциях в наши дни активно участвуют представители школьных лесничеств. Ребята пишут бойцам письма, изготавливают травяные чаи, мастерят окопные свечи.

Выставка «Леса и продовольствие» открылась в Международный день лесов в Казанском государственном аграрном университете. На ней лесхозы Татарстана представили технику, используемую в работе во время лесопожарного и лесокультурного сезонов.