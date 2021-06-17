В селе Мензелинского района РТ появится модульный ФАП

В Атрякле Мензелинского района началось строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Строительство ведется благодаря республиканской программе «Строительство ФАПов, капитальный ремонт объектов здравоохранения» и направлено на совершенствование первичной медико-санитарной помощи сельчанам. Об этом пишет газета «Мензеля».

Замруководителя исполкома района по развитию инфраструктуры Дмитрий Чухланцев уточнил, что данный ФАП строит АО «Азнакаевский завод Нефтемаш». Сборка модульного здания уже завершена.

В настоящее время ведутся работы по поставке мебели и медицинского оборудования, а также по прокладке и подключению инженерных сетей и коммуникаций. Вскоре начнется благоустройство территории.

Кроме того, в Мензелинском районе РТ благодаря национальному проекту «Здравоохранение» строится детская поликлиника на 60 посещений в сутки.