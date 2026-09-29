Азнакаевский район лидирует по голосованию за подключение сел к интернету

На портале «Госуслуги» продолжается голосование за подключение сел и деревень с населением от 100 до 1000 человек к мобильному интернету в 2027 году. Свой выбор уже сделали более 4,1 тысячи татарстанцев. Проголосовать можно до 8 ноября 2026 года включительно, сообщает Минцифры РТ.

На данный момент самую высокую активность проявляют жители Азнакаевского района. Чаще всего они голосуют за проведение интернета в селе Агерзе. Также азнакаевцы отдают голоса за села Митряево, Буралы и деревню Муслюмово. В число лидеров по активности также вошли Аксубаевский, Новошешминский, Ютазинский, Буинский и Зеленодольский районы.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» и нацпроекта «Экономика данных». Программа поможет обеспечить связью даже небольшие населенные пункты, чтобы их жители могли комфортно общаться с близкими и решать повседневные вопросы онлайн. Именно жители лучше всех знают, в каком селе или деревне связь нужна прежде всего.

Принять участие в голосовании можно на портале «Госуслуги», выбрав любой населенный пункт в регионе регистрации, например тот, где живут родственники. Также можно отправить письмо в Минцифры России почтой, указав ФИО, адрес регистрации и село, в котором необходима мобильная связь.

В Татарстане с 2022 по 2025 годы по федеральной программе мобильный интернет провели уже в 274 населенных пункта.