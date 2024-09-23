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Происшествия 23 сентября 2024 16:38

Азнакаевские полицейские разбираются в массовой потасовке на рынке

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Накануне в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлена массовая драка между группой молодых людей в Азнакаево. По словам автора видео, во время потасовки было использовано оружие.

На место происшествия незамедлительно выехали стражи порядка, однако на месте никого не обнаружили. Позднее предполагаемых злоумышленников задержали. Выяснилось, что после конфликта в клубе молодые люди решили встретиться на рынке для продолжения выяснения отношений. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

В настоящее время полицейские устанавливают личности остальных участников конфликта, проводится проверка.

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