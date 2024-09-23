Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Азнакаевские полицейские разбираются в массовой потасовке на рынке
Накануне в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлена массовая драка между группой молодых людей в Азнакаево. По словам автора видео, во время потасовки было использовано оружие.
На место происшествия незамедлительно выехали стражи порядка, однако на месте никого не обнаружили. Позднее предполагаемых злоумышленников задержали. Выяснилось, что после конфликта в клубе молодые люди решили встретиться на рынке для продолжения выяснения отношений. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.
В настоящее время полицейские устанавливают личности остальных участников конфликта, проводится проверка.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников