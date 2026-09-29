«Азнакаево – моя вторая Родина»: кто возглавил «Маленькую Швейцарию» Татарстана

После ухода Марселя Шайдуллина с поста главы Азнакаевского района депутаты муниципалитета избрали новым руководителем Айдара Шамсутдинова. Почти 14 лет он возглавлял исполком, а до этого прошел путь от хирурга до главврача районной больницы. Что известно о новом главе одного из значимых нефтяных районов Татарстана — в материале «Татар-информа».





Фото предоставлено Тансылу Саниевой

Почему освободился пост главы района

То, что в Азнакаевском районе сменится руководитель, стало понятно в ходе выборов в Госдуму. Глава муниципалитета Марсель Шайдуллин баллотировался в нижнюю палату парламента по Альметьевскому одномандатному округу. В апреле он объяснял свое решение желанием представлять интересы родного края уже на федеральном уровне.

После избрания Шайдуллина депутатом Госдумы на сегодняшнем совместном заседании Советов города Азнакаево и Азнакаевского района депутаты прекратили его полномочия главы муниципалитета.

«Уважаемый Марсель Зуфарович! От имени депутатов, аппарата и жителей района благодарим вас за плодотворную работу на посту главы Азнакаевского муниципального района. Под вашим руководством район добился значительных успехов в социально-экономическом развитии. Вы показали себя как сильный руководитель, способный принимать стратегически важные решения и реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Ваше глубокое уважение к людям – главное качество руководителя. Спасибо вам за все!» – сказал заместитель главы района Айдар Халиуллин, который вел заседание.

Марсель Шайдуллин Фото предоставлено Тансылу Саниевой

Азнакаевский район – «законодатель высокой культуры земледелия»

Заместитель председателя Государственного Совета Марат Ахметов отметил, что сейчас Азнакаевский район – один из лидирующих муниципальных районов в республике, успешно развивается, что говорит о большой заслуге его руководства.

«Азнакаевский район живет и работает как одна большая семья. За последние 15 лет в социально-экономическое развитие района было вложено более 100 млрд рублей. Каждый рубль, внесенный в развитие района, – это капитализация территории, работа над ее престижем и благополучием. Сегодня доля Азнакаевского района в валовом региональном продукте республики также составляет 100 млрд рублей», – цитирует Ахметова пресс-служба Госсовета РТ.

Вице-спикер отметил успехи Азнакаевского района в сельском хозяйстве. Он напомнил, что его судьба всегда была связана с этой отраслью.

«Марсель Зуфарович всегда был внимателен к вопросам АПК. Он работал в этом направлении также в Ютазинском и Альметьевском районах. Азнакаево многие годы было примером, республиканской школой для аграриев в части растениеводства. Даже первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев называл Азнакаевский район «законодателем высокой культуры земледелия». Кроме того, район – один из лидеров по производству молока. За 15 лет производство сельскохозяйственной продукции в Азнакаево увеличилось в два с половиной раза. Эти результаты я расцениваю как результат плодотворной работы, проделанной под руководством Марселя Шайдуллина. Мы не раз встречались с вами по разным поводам, и я хочу отметить, что всегда восхищался тем, как Марсель Зуфарович может работать с людьми», – подчеркнул Ахметов.

Он вручил Марселю Шайдуллину медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Также Марселю Шайдуллину присвоено звание «Почетный гражданин города Азнакаево».

«В течение 15 лет мы прекрасно работали, понимая и уважая друг друга, оправдывали доверие руководства республики, принимали участие в федеральных и республиканских программах, национальных проектах. По многим показателям наш район занимает лидирующие позиции, что демонстрирует наше трудолюбие и единство», – сказал – Шайдуллин.

«Хочу продолжить работу в команде»

На этой же сессии депутаты Совета избрали Айдара Шамсутдинова главой города Азнакаево. В новом статусе он вошел в состав депутатов районного Совета, после чего его кандидатуру рассмотрели на должность главы муниципального района.

Перед избранием Шамсутдинов поблагодарил руководство Татарстана, нефтяников и своего предшественника Марселя Шайдуллина за поддержку и развитие района. Одним из главных факторов успеха он назвал командную работу.

«Один в поле не воин. Действительно, только за счет командной работы мы достигли этих результатов. Сегодня неоднократно отмечено, что за последние годы в районе сделано очень много. Этому способствовали несколько факторов – помощь руководства республики, поддержка нефтяников, мудрое руководство Марселя Зуфаровича, который превратил Азнакаево в «Маленькую Швейцарию». Мы достигли высоких результатов благодаря командной работе. У нас был правильный курс, и нет смысла его менять. Будем еще усерднее работать для достижения поставленных целей. Готов с вами трудиться во благо Азнакаевского района», – отметил новый глава Айдар Шамсутдинов.

Марсель Шайдуллин и Айдар Шамсутдинов Фото предоставлено Тансылу Саниевой

Новый глава района связал с Азнакаево практически всю свою трудовую биографию. Шамсутдинов рассказал, что он – уроженец Муслюмово, начал профессиональный путь в Азнакаевском районе врачом и затем более 30 лет работал здесь – сначала в системе здравоохранения, а затем в исполкоме.

«Это моя вторая родина, я знаю проблемы Азнакаевского района. Если поддержите, готовы вместе с вами трудиться во благо Азнакаевского района», – обратился он к депутатам.

Депутаты поддержали кандидатуру Шамсутдинова и избрали его главой Азнакаевского района.

«У района есть все, и, прежде всего, – это люди. Надеюсь, Азнакаевский район будет и дальше держать высокую планку, поскольку люди здесь доверяют власти», – заключил Марат Ахметов, поздравляя Айдара Шамсутдинова с избранием.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Нефть, Чатыр-Тау и 59 тысяч жителей

В качестве главы района Айдару Шамсутдинову предстоит руководить одним из самых значимых нефтяных муниципалитетов Татарстана. Азнакаевский район площадью 2141 кв. км объединяет город Азнакаево и 77 населенных пунктов, где проживают около 59 тысяч человек.

Экономика района во многом выросла вокруг восточной части Ромашкинского месторождения – одного из крупнейших в мире. Первая промышленная нефть здесь была получена в 1950 году, а сегодня градообразующим предприятием остается НГДУ «Азнакаевскнефть», обеспечивающее свыше 80% промышленной продукции муниципалитета. В целом на промышленность приходится 71,1% валового территориального продукта, что позволяет району стабильно входить в число экономических лидеров республики.

При этом Азнакаево – не только край нефтяных вышек. Район известен плодородными черноземами, развитым сельским хозяйством, а его главным природным символом считается гора Чатыр-Тау – самая высокая точка Татарстана высотой 321,7 метра. Степные склоны, сурки-байбаки и панорамные виды сделали эту территорию одной из самых узнаваемых достопримечательностей юго-востока республики.

Фото: пресс-служба Азнакаевского района

Из Муслюмово – в хирургию: что известно о новом главе

Айдар Халяфутдинович Шамсутдинов родился 29 октября 1970 года в Муслюмово. Его выбор профессии во многом был предопределен семьей: мать работала медицинской сестрой Муслюмовской центральной районной больницы, отец более 30 лет заведовал отделом пропаганды и агитации райкома КПСС.

В 1994 году Шамсутдинов окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» и практически сразу приехал работать в Азнакаевский район. Его первая должность – врач-хирург районной больницы.

Уже через год молодого хирурга назначили главным врачом Актюбинской районной больницы. На тот момент Айдару Шамсутдинову было всего 24 года. Руководящую работу он совмещал с операциями, а позднее признавался, что именно этот период стал одним из самых памятных в его жизни.

В биографической анкете Лиги выпускников КГМУ Шамсутдинов вспоминал сразу два события: свою первую самостоятельную операцию – удаление аппендикса – и день, когда его, 24-летнего врача, представили большому коллективу уже в качестве главного врача. Своим главным наставником в медицине он называл хирурга Вадута Хайруллина, а освоиться с управленческой работой, по его словам, помогла секретарь больницы Татьяна Кабанова.

Фото:пресс-служба Азнакаевского района

Главное достижение – сплоченный коллектив

Актюбинской больницей Шамсутдинов руководил до 2002 года. Затем почти десять лет возглавлял Азнакаевскую центральную районную больницу.

За это время в районе капитально ремонтировали родильное отделение, поликлинику, лечебный корпус и детскую больницу, обновляли оборудование, внедряли новые методы диагностики и лечения. Шамсутдинов также участвовал в районных программах, связанных с демографией и профилактикой заболеваний.

Однако главным достижением тех лет сам Шамсутдинов называл создание сплоченного коллектива.

В 2009 году он получил второе высшее образование, окончив Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности «Экономист-менеджер». В итоге к моменту перехода в муниципальное управление у него уже было два высших образования – медицинское и экономическое.

Летом 2012 года Шамсутдинов оставил здравоохранение и перешел в исполнительный комитет Азнакаевского района. Сначала работал первым заместителем руководителя, а с 14 ноября 2012 года возглавил исполком.

На смену медицине пришли дороги и жилищные программы

За годы работы в исполкоме круг вопросов, которыми занимается Айдар Шамсутдинов, заметно изменился. На смену медицине пришли дороги, благоустройство, жилищные программы, промышленность и социальная сфера.

Хорошо это показывает прямая линия районной газеты «Маяк», которую Шамсутдинов провел в 2014 году. Жители спрашивали его о разбитых дорогах, холодных квартирах, социальном такси и жилищных программах. Он отвечал на конкретные обращения, объясняя, какие вопросы решаются на уровне района, а какие требуют поддержки республики.

При этом медицинская тема не исчезла из его работы. В 2025 году Шамсутдинов стал одним из инициаторов и кураторов проекта по созданию в Азнакаевском роддоме условий для мусульманок. Организаторы предусмотрели участие женщин-врачей и халяльное питание.

Дополнительную плату с рожениц за эти условия не брали. «Но прежде всего, должно быть доброе, чуткое отношение к роженицам. Главное внимание мы будем направлять именно на это», – рассказал «Интертату» руководитель исполкома Азнакаевского района Айдар Шамсутдинов. Его комментарий опубликовал и «Татар-информ».

Помимо этого, новый глава района возглавляет районную федерацию хоккея: в Азнакаево проводятся турниры среди мужских команд и соревнования детских дворовых команд. Также он участвует в общественных и социальных проектах и курирует вопросы благоустройства и взаимодействия с религиозными организациями.

В августе 2026 года в числе рабочих вопросов Шамсутдинова было благоустройство территории храма в Азнакаево – встречу с ним проводил епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий.

Когда глава сыграл… главу

Самый необычный эпизод последних лет связан не с официальными совещаниями. В 2025 году Айдар Шамсутдинов стал участником настольной игры «Азнакайф», посвященной жизни района.

По задумке организаторов, участники примеряли на себя роли руководителей муниципалитета, Шамсутдинов играл роль главы района. Во время встречи он отвечал на вопросы жителей, рассказывал истории из собственной жизни и делился воспоминаниями о начале карьеры.

Именно тогда многие впервые услышали историю о том, как в 24 года молодой хирург стал главным врачом районной больницы.

Рыбалка, закон и благополучие семьи

Вне работы Айдар Шамсутдинов предпочитает проводить время на природе. Среди своих увлечений он называет рыбалку, охоту и семейный отдых.

В официальной биографии указано, что он женат и воспитывает сына. А в той же биографической анкете Лиги выпускников КГМУ Шамсутдинов сформулировал два жизненных принципа, которые считает главными: «благополучие в семье» и правило, которым руководствуется в работе, – «когда не знаешь, как поступать, поступай по закону».

За годы службы он был удостоен звания «Заслуженный врач Республики Татарстан», медали «За доблестный труд», памятной медали «В память 1000-летия Казани», а также ряда государственных и ведомственных наград.

Видео предоставлено Тансылу Саниевой