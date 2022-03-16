Азмун вернется в Россию на генетический тест по установлению отцовства

Форвард немецкого «Байера», бывший игрок питерского «Зенита» и казанского «Рубина» Сердар Азмун пройдет в Санкт-Петербурге генетический тест по установлению отцовства. Об этом заявил адвокат казанской девушки Алии – Андрей Дмитриев.

Напомним, что осенью 2021 года девушка обратилась в суд, чтобы взыскать 25 процентов доходов Сердара Азмуна в пользу их общего ребенка.

«Сегодня состоялось судебное заседание. Мы поддерживали ранее заявленное ходатайство об экспертизе, которое было удовлетворено – по делу назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза на установление отцовства. Экспертиза пройдет в Санкт-Петербурге, футболист обязан приехать, несмотря на возникшие трудности с прямыми рейсами из Германии в Россию. Сейчас ждем, когда вступит в силу определение на назначение экспертизы, и если не поступит никаких жалоб со стороны ответчика, то дело отправится в экспертное учреждение, откуда поступит вызов на конкретную дату», - цитирует адвоката «Петербургский дневник».

Сердар Азмун приехал в Россию в 2013-м году, начав выступления в казанском «Рубине». С 2015 по 2017-й год он провел в «Ростове» на правах аренды, а потом вновь вернулся в татарстанский клуб, где и познакомился с Алией.

В 2019-м году Азмун перешел в питерский «Зенит», где забил 52 гола в 79-ти матчах.