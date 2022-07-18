Азмун не хочет признавать своего ребенка в Казани

Адвокат бывшей девушки иранского нападающего «Байера» Сердара Азмуна рассказал о ходе судебного разбирательства по установлению отцовства и взысканию алиментов. Напомним, что иск к Азмуну предъявила жительница Казани, утверждающая, что родила ребенка от иранца.

«Жалоба действительно зарегистрирована, со стороны ответчика [Азмуна] подана апелляционная жалоба. Однако на данный момент пока она судом не принята, документы сейчас рассматриваются. Возможно, у судьи будут какие-то вопросы, пожелания к жалобе. Дальше информация появится также на сайте суда, мы все отслеживаем со своей стороны. Если жалоба будет принята, то нам будет дан срок для предоставления возражений по этой жалобе. Уже дальше дело уйдет в Санкт-Петербургский городской суд на улице Бассейная, и там будет назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы и всех материалов», — цитирует Дмитриева «Спорт Экспресс».

Уроженец Ирана, этнический туркмен Азмун играл в «Рубине» в 2013-2016, 2017-2018 гг., в 67 матчах забил 12 мячей, после чего был продан в питерский «Зенит», откуда перебрался в немецкий «Байер-04» (Леверкузен).