Жительница Казани требует признать экс-нападающего «Рубина» отцом своего ребенка

Жительница Казани подала иск в суд в Санкт-Петербурге с требованием признать бывшего нападающего «Рубина», а ныне игрока «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка.

По словам девушки, с Азмуном она познакомилась в 2018 году, когда нападающий играл за казанский «Рубин». Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года у девушки родился ребенок. После этого она якобы пыталась договориться с Азмуном, но он отказывается от отцовства.

Теперь девушка обратилась в Приморский районный суд города на Неве. Она требует признать Азмуна отцом, а также назначить в ее пользу алименты в размере 25 процентов от зарплаты футболиста, сообщает телеграм-канал «Мутко против». По данным источника, эта сумма составляет 750 тысяч евро.

Этнический туркмен Азмун приехал в Казань из Ирана в 2013 году. За «Рубин» Азмун играл в 2013 — 2016 и 2017-2018 годах. Провел 67 матчей, забил 14 голов.