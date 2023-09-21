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Азиз Замалиев обсудил с Максутом Шадаевым запуск чемпионата по битвам роботов в РТ
На форуме Kazan Digitial Week 2023 Федерация фиджитал-спорта Татарстана в лице вице-президента Азиза Замалиева и Министерство цифрового развития России в лице его руководителя Максута Шадаева обсудили запуск чемпионата по битвам роботов и дронов с использованием технологии искусственного интеллекта (AI).
До чемпионата команды будут разрабатывать самих роботов и алгоритмы борьбы с противником. Во время самого чемпионата искусственные бойцы будут бороться с друг другом без участия и влияния разработчиков.
Первый чемпионат по битвам роботов и дронов должен пройти в Республике Татарстан в следующем, 2024 году.
По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления», —выражал уверенность он.
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