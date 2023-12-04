Азиз Замалиев: Фиджитал-спорт будет вне политики

фото: Федерация фиджитал-спорта РТ

Со 2 по 3 декабря на площадке Многопрофильного лицея №18 Зеленодольска прошли соревнования Phygital Zelenodolsk. Турнир был организован Федерацией фиджитал-спорта РТ вместе с Минцифры Татарстана и ИТ-парком.

180 участников в возрасте от 12 до 18 лет в течение двух дней показали себя в 6 дисциплинах:

Фиджитал-футбол: мини-футбол и FIFA 24

Фиджитал-баскетбол: баскетбол 3×3 и NBA

Фиджитал-стратегия: лазертаг и Dota2

Фиджитал-единоборства: корэш и Mortal Kombat 1

Ритм-симулятор: Just Dance

На площадке организовали зоны дополнительной активности: сборку и гонку дронов, создание 2D-игр и 3D-игр, полеты на квадрокоптере, зону Free play, Джаст Дэнс, робособаку, VR-очки, лего-стол, 10D кинотеатр, аэрохоккей, пинг-понг, робототехника, искусственный интеллект, раскраска, изготовление значков и многие другие.

Торжественно открыли соревнования почетные гости — замминистра цифрового развития РТ Альберт Яковлев, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и вице-президент Федерации фиджитал-спорта РТ Азиз Замалиев.

«2-3 декабря в Зеленодольске успешно прошел очередной районный турнир по фиджитал-играм. Без преувеличения могу сказать, что фиджитал-игры — это шаг в будущее! Я горд тем, что именно в России зародился фиджитал-спорт и в Казани в 2024 году пройдет турнир международного уровня – Игры Будущего. Уверен, что трендам, которые сегодня задает Россия, будут следовать многие страны мира. Мы уверенно идем в будущее, активно развиваемся и продолжаем строить и созидать, несмотря на санкции и противодействие недружественных государств. Не сомневаюсь, что фиджитал-спорт будет вне политики, и у него не будет границ», — отметил вице-президент Федерации фиджитал-спорта Азиз Замалиев.