Азильханов предложил Мухаметшину обменяться опытом по сохранению культур разных народов

Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Госсовета Татарстана, председатель Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин встретился с зампредом Ассамблеи народа Казахстана, заведующим секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Маратом Азильхановым, который прибыл в Казань для участия в ХV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КазанФорум-2024».

«Проведение пятнадцатого, юбилейного Международного экономического форума „Россия — Исламский мир: КазанФорум“, — очень важное событие для нашей многонациональной республики и страны в целом. В Казань приехали более 18 тысяч человек из многих стран мира», — отметил в начале встречи Мухаметшин.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Он рассказал гостю об экономическом потенциале РТ, многовекторной экономике республики. В основе этих успехов лежит межнациональный мир и согласие, политическая стабильность — на сегодня в регионе проживают представители 175 национальностей.

«Каждый народ хочет сохранить свою культуру и обычаи, родной язык и национальную кухню. В республике для этого созданы все условия, успешно работает Ассамблея народов Татарстана, объединяющая 265 национально-культурных организаций, представляющих интересы представителей 39 национальностей. Родные языки народов, проживающих в республике, изучаются в Многонациональной воскресной школе», — перечислил Мухаметшин.

Азильханов высоко оценил уровень мероприятий, проводимых в рамках KazanForum. По его словам, нынешний визит в РТ — дополнительная возможность обменяться опытом и лучшими практиками в сфере реализации государственной национальной политики. Азильханов подчеркнул, что в его стране уделяется большое внимание вопросам сохранения и развития культуры многонационального народа, и опыт Татарстана в этой сфере востребован, а Ассамблея народа Казахстана готова рассказать о своих уникальных проектах, реализуемых в этом направлении.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Сегодня в Казахстане проживает около 205 тыс. татар, это вторая по численности татарская община в зарубежье. В Татарстане проживает более 2 тыс. казахов, в составе Ассамблеи народов Татарстана действует национально-культурная автономия казахов. В феврале 2010 года ассамблеи двух республики подписали соглашение о сотрудничестве, уточнили в пресс-службе Госсовета РТ.

KazanForum проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. Форум проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.