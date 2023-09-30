Азиатская «кухня», Шаймиев на Мавлиде и мортидо Варданяна: обзор событий недели

В Астане Раис РТ принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан», где презентовал экономический потенциал республики

Фото: rais.tatarstan.ru

В гостях у братьев: Раис Татарстана посетил Казахстан и Туркменистан

На этой неделе Раис Татарстана снова плодотворно трудился на внешнеполитическом треке. Посещение двух тюркских республик, Казахстана и Туркменистана, показало, что для Рустама Минниханова, как руководителя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», развитие и упрочение связей со странами исламского мира остается приоритетом его дипломатической работы. Такая деятельность, безусловно, в самых насущных интересах российской внешней политики, претерпевающей в последнее время глубокие изменения.

Казахи и туркмены – братские народы для татар, нас связывают глубокие исторические и духовно-культурные связи, близость языков, единая религия. Казахстан и Туркменистан можно по праву назвать стратегическими партнерами нашей республики. И Татарстан в полной мере может гордиться высокой интенсивностью контактов с этими странами в последние годы как на уровне первых лиц, так и в рамках народной дипломатии.

В Астане Раис РТ принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан», где презентовал экономический потенциал республики главам правительств четырех стран: Казахстана – Алихану Смаилову, Кыргызстана – Акылбеку Жапарову, Белоруссии – Роману Головченко и России – Михаилу Мишустину. Он детально рассказал о достигнутых успехах в сотрудничестве конкретно Татарстана с Казахстаном, а также озвучил планы дальнейшего взаимодействия. В ходе визита прошла встреча Рустама Минниханова с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, на которой обсуждались как уже запущенные совместные проекты, так и перспективы торгово-экономического и культурного сотрудничества.

В Туркменистане Раис Татарстана участвовал в торжественных мероприятиях в честь Дня независимости этого государства Фото: rais.tatarstan.ru

В Туркменистане Раис Татарстана участвовал в торжественных мероприятиях в честь Дня независимости этого государства, где встретился с Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Аркадагом, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым. И здесь стороны обсудили вопросы расширения экономического и культурного сотрудничества.

Мы видим, что в ходе визитов в братские для Татарстана страны Рустама Минниханова тепло принимают самые первые лица. Это говорит не только об их доверительных личных отношениях, но и свидетельствует о заметном месте Татарстана на международной арене. Действительно, только в 2024 году республика проведет Международный экономический KazanForum, новый международный проект на стыке спорта, науки и технологий «Игры Будущего», российско-китайский форум «РОСТКИ», саммит глав государств БРИКС и БРИКС+, разнообразные международные спортивные мероприятия. Здесь Татарстан значительно выделяется на фоне всех российских регионов, а его лидер, Раис РТ, воспринимается в международном сообществе как полноценный игрок лиги международной дипломатии.

Важное духовное событие недели – в Татарстане отметили мусульманский праздник Мавлид ан-Наби Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мавлид в Болгаре: Минтимер Шаймиев отпраздновал день рождения пророка Мухаммада

Важное духовное событие недели – в Татарстане отметили мусульманский праздник Мавлид ан-Наби, то есть день рождения пророка Мухаммада. Праздник отмечается на протяжении месяца. В этот период читаются специальные молитвы и отрывки из священного Корана, где упоминается пророк.

Болгар был выбран площадкой, на которой проходило основное торжество при участии Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. Для Минтимера Шариповича столь пристальное внимание к этому древнему городу понятно – курируемый им Республиканский фонд «Возрождение» буквально преобразил Болгар, сделав его жемчужиной исламского мира. А опекаемая фондом Болгарская исламская академия стала кузницей мусульманских кадров в нашей стране.

«Возрождение древнего Болгара – это одно из наших добрых деяний. Если бы мы в свое время, собравшись вместе, не взялись за это, то сегодня не было бы такого огромного интереса к Болгару и с нашей стороны, и со стороны российского руководства. Также не было бы и празднования на федеральном уровне 1100-летия принятия ислама волжскими булгарами», – обратился к празднующим Госсоветник РТ.

Он вспомнил, что когда в Болгар приезжал Президент России Владимир Путин, его поразило величие Белой мечети.

«Увидел мечеть, обернулся ко мне и говорит: «Минтимер Шарипович, это же Тадж-Махал». Наша мечеть действительно имеет такие очертания. После некоторой паузы я сказал: «Владимир Владимирович, это не Тадж-Махал, это Белая мечеть Болгара», – поделился Государственный Советник.

На примере Болгара виден комплексный подход руководства республики и особенно Минтимера Шаймиева к возрождению мусульманских святынь. Где помимо создания шедевров зодчества и бережной реставрации сохранившегося материального наследия присутствует и наполнение этого пространства духом ислама. Здесь есть академия, читают молитвы и отмечают мусульманские праздники, проводят театрализованные представления и другие культурно-просветительские мероприятия. Тем самым возрожденный в камне Болгар обретает жизнь и становится важным местом силы мусульманской общины нашей страны.

В Казани состоялось пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Московский формат» в Казани: как нам обустроить Афганистан?

В Казани состоялось пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану. «Московский формат» был создан в 2017 году по предложению России для содействия национальному примирению в этой стране и представляет собой регулярные встречи высокопоставленных дипломатов России, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и, разумеется, самого Афганистана. За эти годы уникальный механизм Московского формата не раз доказывал свою эффективность. Сегодня актуальность его работы возросла, несмотря на то что политические реалии в Афганистане кардинально изменились.

Помимо послов стран-участниц консультаций активное участие в работе заседания принял Раис Татарстана. Рустам Минниханов отметил растущий интерес общественно-политических и деловых кругов республики к работе в афганском направлении. Кроме того, неотъемлемой частью сотрудничества Татарстана с Афганистаном является поддержка гуманитарных связей. Напомним, в июле этого года при содействии Благотворительного патриотического фонда мусульман России, который регулярно оказывает гуманитарное содействие местному населению, состоялось торжественное открытие делового центра в Кабуле.

Амир Хан Моттаки заявил на заседании, что его страна обладает мощным потенциалом экономического сотрудничества, в частности в сфере торговли и инвестиций Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки заявил на заседании, что его страна обладает мощным потенциалом экономического сотрудничества, в частности в сфере торговли и инвестиций.

«Сейчас, когда в Афганистане восстановлена безопасность, настало время реализовать проекты, связанные с экономическими связями. Ориентируясь на нашу экономику и внешнюю политику, мы готовы предоставить все возможности для региональных связей», – сказал Моттаки.

Для Казани большая честь принять столь серьезный дипломатический саммит. Да и сам выбор столицы РТ в качестве места его проведения (ранее встречи проходили в Москве) – это не только показатель огромного доверия, но и признание выдающихся успехов республики на дипломатическом поприще в последнее время. Сейчас Татарстан – один из основных каналов выстраивания политики России в афганском направлении. За последние два года в Казань уже не раз приезжали представители министерств и ведомств Афганистана, и эта площадка им знакома. Сам же Татарстан наработал опыт дипломатии с исламскими странами. Это регион с уникальными традициями и религиозными учебными центрами, что ценят и в Афганистане, где весь уклад жизни определен принципами шариата.

Возможностей для взаимодействия Татарстана и Афганистана очень много. И если новые власти этого центральноазиатского государства пойдут в правильном направлении, в направлении созидания, то наша республика вполне может принять посильное участие в его возрождении.

Владимир Путин подписал Указ о назначении Альберта Суяргулова прокурором Татарстана Фото: council.gov.ru

Смена составов: в Татарстане новый глава прокуратуры

Владимир Путин подписал Указ о назначении Альберта Суяргулова прокурором Татарстана. Прежний прокурор РТ Илдус Нафиков тем же Указом назначен на должность прокурора Республики Марий Эл. Смена главного прокурора в Татарстане не несет в себе ничего экстраординарного – это плановая ротация. Свой уже бывший пост Нафиков занял по приказу Генпрокурора РФ в сентябре 2013 года, а в 2018-м Владимир Путин продлил срок его полномочий еще на пять лет. Нынешнее законодательство не позволяет занимать данную должность более двух сроков подряд.

Преемнику Нафикова 41 год. Он окончил Санкт-Петербургский Военно-морской институт, а затем получил высшее юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете. Карьеру в прокуратуре начинал помощником Всеволожского городского прокурора в надзорном ведомстве Ленинградской области. В 2012 году стал заместителем прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга и далее работал на различных позициях в органах прокуратуры Северной столицы, дослужившись до должности заместителя прокурора Санкт-Петербурга.

Таким образом, вся предыдущая карьера Альберта Суяргулова была неразрывно связана с Петербургом и Ленинградской областью. Масштаб столь крупных субъектов Федерации вполне сопоставим с масштабом Татарстана, так что новому прокурору при его питерском функциональном опыте не грозит какое-либо медленное привыкание к новым реалиям работы. И уж точно это не будет «ссылкой в провинцию».

Само по себе назначение «человека из Питера» можно рассматривать не только в контексте укрепления жесткой вертикали в силовых органах страны (тенденция совершенно неизбежная в условиях проведения СВО), но и как знак признания Татарстана как опорного региона России. «Питерских» куда попало не пошлют. Судя по высказываниям Суяргулова в различных СМИ, он скрупулезно относится к вопросам ЖКХ, здравоохранения и проверке работы уполномоченных лиц. Кроме того, налицо его умение представлять свое ведомство в публичном поле – это неизбежное следствие работы в мегаполисе. С чего он начнет свою работу в Татарстане, узнаем уже в ближайшее время.

Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр «Республики Арцах» был задержан и арестован азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Нагорный Карабах Фото: соцсети

Судьба миллиардера: Рубен Варданян арестован при попытке покинуть Нагорный Карабах

Еще одно событие недели, уже драматического характера, – Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр «Республики Арцах» был задержан и арестован азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Нагорный Карабах. Он был перехвачен силовиками на пограничном пункте «Лачин», доставлен в Баку и передан соответствующим государственным органам Азербайджана для принятия решения о его дальнейшей судьбе.

Это, конечно, очень сильная история – миллиардер, участник списка Forbes с оценочным состоянием в $1,2 миллиарда, основатель компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково», оказался в довольно опасном для себя положении узника. Как с ним поступят власти Азербайджана, остается только гадать, но вряд ли он отделается каким-то легким образом. Уже появляются комментарии, что ему грозит несколько десятилетий тюрьмы.

К слову, Варданян не чужой человек для Татарстана – можно вспомнить не только его частые визиты в наш регион, но и разного рода деловые инвестиции и сделки с татарстанскими компаниями. Так, в России на нем числилась доля в «КАМАЗе» (через ООО «Автоинвест», ООО «Восход», около 5%). Кроме того, он известен как инвестор проекта электромобиля «Атом» – стартапа гендиректора «КАМАЗа» Сергея Когогина.

То, что происходит с Рубеном Варданяном, вполне исчерпывающе характеризуется фрейдовским понятием mortido («влечение к смерти»). Все проекты, инвестиции, Сколково – все это потеряло для него смысл после того, как мы разошлись с Западом. Варданян отказался от российского гражданства и уехал в опасный Арцах, дальнейшая судьба которого считывалась людьми даже с самым слабым IQ. Когда же непризнанная республика пала, Варданян даже не предпринял усилий, чтобы быстро ускользнуть. Видимо, так уже ему все опостылело.

Так же когда-то и великий писатель Лев Толстой покинул Ясную Поляну, оказавшись в итоге на Богом забытой железнодорожной станции Астапово, где и умер. Опостылели обстановка в доме, жена, семейная атмосфера, а дело всей жизни – литература перестала казаться значимой.

Утрата смысла жизни – прямой путь к mortido. Печально, что это происходит с такими большими людьми, как Рубен Варданян.