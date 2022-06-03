Азербайджанский лоукостер Buta Airways возобновит полеты в Казань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Так, воздушные суда будут прибывать в столицу РТ по средам и субботам. Всего с 15 июня в Россию снова начнут летать самолеты двух авиакомпаний Азербайджана — это Buta Airways и AZAL. Программа полетов поэтапно возобновится, помимо Казани, в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды.

Ранее сообщалось, что с 1 июня авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Казани и других региональных городов России в Сочи.