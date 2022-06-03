news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
3 июня 2022  15:00

Азербайджанский лоукостер Buta Airways возобновит полеты в Казань

news_top_970_100

Азербайджанский лоукостер Buta Airways возобновит полеты в Казань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Так, воздушные суда будут прибывать в столицу РТ по средам и субботам. Всего с 15 июня в Россию снова начнут летать самолеты двух авиакомпаний Азербайджана — это Buta Airways и AZAL. Программа полетов поэтапно возобновится, помимо Казани, в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды.

Ранее сообщалось, что с 1 июня авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Казани и других региональных городов России в Сочи.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100