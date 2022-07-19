Азербайджанские клубы опровергли переговоры с Дзюбой: футболист не летал в Баку

Азербайджанские клубы «Нефтчи» и «Карабах» опровергли новость о переговорах с бывшим нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Подобных переговоров не намечается, мы не в курсе о приезде Дзюбы в Баку и целях этой поездки», – заявил глава пресс-службы «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев.

«Это абсолютно не отражающая действительность информация. Таких планов нет», – сказал глава пресс-службы «Карабаха» Гюндуз Аббасзаде.

Кроме того, «Матч ТВ» сообщил о том, что Дзюба и вовсе не летал в минувший уикенд в Баку и никак не заинтересован в выступлении в чемпионате Азербайджана. По информации источника, 33-летний игрок на выходных был в Москве.

Напомним, что сейчас Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина».