Четыре фильма из Азербайджана покажут на XVIII Казанском международном кинофестивале

На XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино, который пройдет в столице Татарстана с 7 по 11 сентября, будут представлены четыре азербайджанских фильма, включая кинокартину «Олимпия» режиссера Али-Саттара Гулиева. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«Казанский международный фестиваль мусульманского кино, на мой взгляд, — одна из выдающихся площадок международного смотра, которая связывает в себе диалог культур как региональной, так и мировой значимости. Безусловно, осуществление показа для автора его фильма на таком фестивале — это в первую очередь открытый, интеллектуальный и порою импульсивный диалог со зрителем», — прокомментировал предстоящее событие Али-Саттар Гулиев.

Режиссер также добавил, что с нетерпением ждет начала кинофорума в Казани. Он заметил, что в 2020 году его фильм «Прощай, Шмидт» также был представлен на КМФМК — в секции «Россия — Исламский мир». Тогда из-за активной фазы пандемии коронавируса посетить столицу Татарстана ему не удалось, поэтому он намерен с удовольствием принять участие в фестивале этого года.

Помимо фильма «Олимпия», на кинофестивале 7 сентября покажут картину Элвина Аширова «Где Ваш дом», а затем для зрителей будет организована творческая встреча с режиссером фильма. Работа будет представлена в рамках конкурсной программы «Короткометражные документальные фильмы». А 8 сентября конкурсную программу «Игровые короткометражные фильмы» украсит фильм «Забор», после чего состоится беседа с его режиссером Гулу Аскеровым. Наконец, 11 сентября азербайджанское кино окажется представлено в рамках внеконкурсной программы «Тюркский мир» фильмом Эльвина Мирзоева «Раб».

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет в столице Татарстана с 7 по 11 сентября при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова, Министерства культуры России и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Всего в этом году зарегистрировано 625 заявок на участие из 44 стран мира. В конкурсную программу включены российские и зарубежные картины, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма.