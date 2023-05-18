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Азербайджан на KazanForum заявил о планах работать с РФ в сертификации халяль-продукции
Республика Азербайджан заинтересована во взаимодействии с Россией и странами исламского мира в сфере сертификации и стандартизации халяльной продукции. Об этом заявил гендиректор азербайджанского института стандартов Ильхам Байрамов на пленарной сессии «Международный опыт стандартизации и сертификации продукции Халяль», которая сегодня прошла в рамках KazanForum.
«Работа по стандартизации и сертификации „Халяль“ на всех уровнях, в том числе и на уровне государства, идет системно и организовано», — сказал он, принимая участие в пленарной сессии по видеосвязи.
По его словам, в прошлом году в Азербайджане утвердили восемь национальных стандартов сертификации халяльной продукции, а в этом году планируется разработать еще два.
Напомним, сегодня в выставочном центре «Казань Экспо» стартовал XIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который проходит в течение двух дней. Сегодня здесь проводится порядка 80 различных мероприятий.
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