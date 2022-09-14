Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией с помощью дипломатии

Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией политико-дипломатическим путем. Об этом передает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

В пресс-службе МИД республики рассказали, что во время телефонного разговора с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид Байрамов отметил, что Азербайджан лишь отвечает на атаки армянской стороны.

Донфрид выразила обеспокоенность Вашингтона в связи с эскалацией напряженности в регионе и подчеркнула важность возобновления процесса нормализации отношений между двумя странами.

В ночь на вторник Минобороны Армении сообщило, что подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук — при стрельбе использовалась артиллерия, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие.

Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было решено обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в ОДКБ и Совбез ООН. Никола Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.