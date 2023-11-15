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Руc Тат
Происшествия 15 ноября 2023 15:06

Азербайджан выдал России лидера избивавшей петербуржцев банды блогеров

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Азербайджан по запросу российской стороны экстрадировал обвиняемого в нападениях на жителей Санкт-Петербурга Турала Мамедова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Как полагает следствие, 15 октября 2023 года, находясь возле одного из торгово-развлекательных центров Санкт-Петербурга, Мамедов совместно с соучастниками преступления публично призывал к применению насилия в отношении прохожих и избивал их. Происходящее нападавшие снимали на видео, после чего видеозаписи размещали в одном из мессенджеров.

Кроме того, в июне 2023 года, Мамедов вместе с соучастниками, находясь на улице и используя незначительный повод, нанесли множественные удары двум молодым людям.

Поскольку Мамедов скрылся от правоохранителей, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поручению Генеральной прокуратуры РФ он объявлен в международный розыск.

«Благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры России и организованному взаимодействию с Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики Мамедов задержан на территории Азербайджана, принято решение о его выдаче в Россию», – отметили в ведомстве.

#хулиганство #экстрадиция
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