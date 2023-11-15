Азербайджан выдал России лидера избивавшей петербуржцев банды блогеров

Азербайджан по запросу российской стороны экстрадировал обвиняемого в нападениях на жителей Санкт-Петербурга Турала Мамедова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Как полагает следствие, 15 октября 2023 года, находясь возле одного из торгово-развлекательных центров Санкт-Петербурга, Мамедов совместно с соучастниками преступления публично призывал к применению насилия в отношении прохожих и избивал их. Происходящее нападавшие снимали на видео, после чего видеозаписи размещали в одном из мессенджеров.



Кроме того, в июне 2023 года, Мамедов вместе с соучастниками, находясь на улице и используя незначительный повод, нанесли множественные удары двум молодым людям.



Поскольку Мамедов скрылся от правоохранителей, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поручению Генеральной прокуратуры РФ он объявлен в международный розыск.



«Благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры России и организованному взаимодействию с Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики Мамедов задержан на территории Азербайджана, принято решение о его выдаче в Россию», – отметили в ведомстве.