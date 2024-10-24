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Алиев: Азербайджан расширит транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг
Используя свое географическое положение и создав современную инфраструктуру Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».
«Транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг проходят по нашей территории. На данный момент в связи с резким ростом грузопотока мы инвестируем дополнительные средства в увеличение пропускной способности этих коридоров», – заявил Алиев.
Он добавил, что все сегменты этих транспортных сетей на сегодняшний день успешно функционируют.
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