Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган после завершения личных переговоров подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях двух государств. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Азербайджана заявил, что подписание документа имеет историческое значение, ведь он охватывает все сферы сотрудничества, в том числе и в вопросе обороны.
Тайип Эрдоган, прибывший в Азербайджан с официальным визитом, посетил Шушу. Ранее он заявлял, что Турция планирует в ближайшее время открыть здесь свое генконсульство.
16 июня ожидается его выступление в парламенте Азербайджана, а также посещение футбольного матча сборных Турции и Уэльса в рамках чемпионата Европы.
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Азербайджан и Турция подписали декларацию о союзнических отношениях
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган после завершения личных переговоров подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях двух государств. Об этом сообщает ТАСС.
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