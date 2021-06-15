Азербайджан и Турция подписали декларацию о союзнических отношениях

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган после завершения личных переговоров подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях двух государств. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Азербайджана заявил, что подписание документа имеет историческое значение, ведь он охватывает все сферы сотрудничества, в том числе и в вопросе обороны.

Тайип Эрдоган, прибывший в Азербайджан с официальным визитом, посетил Шушу. Ранее он заявлял, что Турция планирует в ближайшее время открыть здесь свое генконсульство.

16 июня ожидается его выступление в парламенте Азербайджана, а также посещение футбольного матча сборных Турции и Уэльса в рамках чемпионата Европы.