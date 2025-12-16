«Азбука сыра» стала финалистом конкурса «100 лучших товаров России»

Победителем в номинации «Продовольственные товары» Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» и конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» стал филиал «Азбуки сыра» «Мамадышский завод». Церемония награждения победителей прошла сегодня в Казанской Ратуше. Награду финалистам вручил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов.

«Сегодня агропромышленный комплекс республики демонстрирует динамичный рост. Мы находимся в пятерке по объему валовой сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации. И в этом есть ваш вклад. Вы участвуете в обеспечении продовольственной безопасности. Но самое главное – вы производите качественную и востребованную продукцию, узнаваемую нашими жителями и не только. В 56 странах мира употребляют нашу сельхозпродукцию», – сообщил Рустем Гайнуллов на церемонии награждения победителей конкурса.

Как сообщила «Татар-информу» исполнительный директор «Азбуки сыра» Виктория Галаутдинова, компания ежегодно участвует в подобных конкурсах и получает высокую оценку организаторов.

«Сегодня мы стали лауреатами в категории «Сыр швейцарский» и «Сыр пармезан». Для нас важно входящее сырье, сохранение традиций и технологий, которые используются в сыроделии, а также труд каждого сыродела. Эта награда – заслуга каждого сотрудника», – отметила она.

Кроме того, второй год подряд в числе победителей – производственное предприятие «FLAMAX». В этом году предприятие получило три награды, две из которых – за комплексное решение для хранения и подачи воды: «100 лучших товаров России» и «100 лучших товаров и услуг Республики Татарстан».

Знаком «Отличник качества» награжден директор завода металлообработки производственного предприятия Сергей Кондаков.