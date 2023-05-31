«Азбука интернета»: в вебинаре «Ростелекома» приняли участие представители 60 регионов РФ

«Ростелеком» провел вебинар для преподавателей и организаторов курсов обучения пенсионеров компьютерной грамотности по программе «Азбука интернета». На мероприятие было подано свыше 1200 заявок из 60 регионов России. Участники подробно обсудили особенности организации курсов для пенсионеров.

«Азбука интернета» — совместный проект «Ростелекома» и Социального фонда России, в рамках которого выпускаются методические материалы и учебное пособие, проводятся занятия с пенсионерами. Организаторы курсов и преподаватели узнают о преимуществах работы по программе, обмениваются опытом и делятся лучшими практиками с коллегами из других регионов.

В вебинаре приняли участие спикеры из Санкт-Петербурга, Челябинской области и Рязани. Они рассказали об опыте организации курсов при библиотеке, особенностях работы с пенсионерами при использовании «Госуслуг», об онлайн-обучении возрастной аудитории. Своим опытом поделились также коллеги из Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Юго-Восточной железной дороги, рассказав о реализации проекта по повышению цифровой грамотности неработающих пенсионеров ОАО «РЖД». Еще одну интересную тему подняли разработчики операционной системы (ОС) «Альт», рассказавшие о доступности российского программного обеспечения всем слоям населения, в том числе и пенсионерам, так как данная ОС интуитивно понятна и устанавливается бесплатно.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между «Ростелекомом» и Пенсионным (с 2023 года — Социальным) фондом РФ о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности, цель которого — облегчить пенсионерам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни благодаря освоению компьютерной грамотности и работе в интернете.

Все материалы базового курса программы «Азбука интернета» (учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки) размещены на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе.

В группе, созданной специально для преподавателей в социальной сети «ВКонтакте», зарегистрировано уже 587 человек. Реклама. ПАО «Ростелеком».