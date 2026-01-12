Азата Зиганшина представили коллективу Минэкологии РТ

В первый рабочий день 2026 года коллективу Министерства экологии и природных ресурсов РТ представили нового министра – Азата Зиганшина. Соответствующий указ подписал сегодня Раис РТ Рустам Минниханов. Нового руководителя коллективу представил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Назначение стало частью кадровых перестановок: Азат Зиганшин сменил на посту Александра Шадрикова, который с сегодняшнего дня приступил к обязанностям директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ – одного из ключевых подразделений федерального ведомства», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии РТ.

Азат Зиганшин ранее занимался решением экологических вопросов. Он был руководителем татарстанского отделения Российского экологического общества и членом профильного комитета Госсовета РТ. Также курировал партийные проекты «Единой России» «Чистая страна» и «Зеленая экономика».

«Более 5 лет активно участвует в эколого-просветительских проектах Минэкологии РТ, работает с молодежным движением «Будет Чисто». По его инициативе была разработана программа по экореабилитации реки Ноксы. Этот проект вошел в нацпроект «Экологическое благополучие»», – добавили в пресс-службе.

Александр Шадриков на новой должности курирует масштабные вопросы оздоровления водных объектов страны, включая реку Волгу и озеро Байкал, а также вопросы регулирования гидрокаскадов страны, развития водохозяйственного комплекса России.