Общество 12 января 2026 15:30

Азата Зиганшина представили коллективу Минэкологии РТ

В первый рабочий день 2026 года коллективу Министерства экологии и природных ресурсов РТ представили нового министра – Азата Зиганшина. Соответствующий указ подписал сегодня Раис РТ Рустам Минниханов. Нового руководителя коллективу представил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Назначение стало частью кадровых перестановок: Азат Зиганшин сменил на посту Александра Шадрикова, который с сегодняшнего дня приступил к обязанностям директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ – одного из ключевых подразделений федерального ведомства», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии РТ.

Азат Зиганшин ранее занимался решением экологических вопросов. Он был руководителем татарстанского отделения Российского экологического общества и членом профильного комитета Госсовета РТ. Также курировал партийные проекты «Единой России» «Чистая страна» и «Зеленая экономика».

«Более 5 лет активно участвует в эколого-просветительских проектах Минэкологии РТ, работает с молодежным движением «Будет Чисто». По его инициативе была разработана программа по экореабилитации реки Ноксы. Этот проект вошел в нацпроект «Экологическое благополучие»», – добавили в пресс-службе.

Александр Шадриков на новой должности курирует масштабные вопросы оздоровления водных объектов страны, включая реку Волгу и озеро Байкал, а также вопросы регулирования гидрокаскадов страны, развития водохозяйственного комплекса России.

Зиганшин Азат Ильдусович
Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

Родился 5 апреля 1973 года в Казани.

В 1998 году окончил Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова.

Трудовую деятельность начал в 1999 году ведущим специалистом юридической службы Государственной налоговой инспекции по Арскому району. В этом же году стал специалистом 1 категории юридического отдела Государственной налоговой инспекции по Вахитовскому району Казани. С 2000 по 2005 год был начальником юридического отдела ОАО Холдинговая компания «Татарстан сэтэ».

В 2005–2010 годах занимал должность заместителя генерального директора – руководителя Управления хлебоприемными предприятиями ОАО «Татарстан сэтэ» (с 2006 года – ОАО «Вамин»). Два года работал начальником управления агропромышленного комплекса земельных отношений и потребительского рынка аппарата Кабинета министров РТ. С 2012 по 2013 год был первым заместителем генерального директора – исполнительным директором ОАО «Вамин Татарстан».

В январе 2013 года назначен генеральным директором АО «Татагролизинг».

С 2019 года является депутатом Государственного совета Республики Татарстан.

12 января 2026 года назначен министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан.
Награжден моделью «За доблестный труд». Имеет ряд поощрений и наград.

