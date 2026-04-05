Азат Зиганшин поздравил геологов с профессиональным праздником

День геолога сегодня отмечают в шестидесятый раз. С профессиональным праздником специалистов отрасли поздравил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин.

Он отметил, что за шесть десятилетий День геолога стал важной датой для представителей разных профессий – геологов, геофизиков, геодезистов, топографов, горняков и ученых. По его словам, эта сфера давно ассоциируется со стойкостью и преданностью своему делу.

Зиганшин выразил благодарность как ветеранам отрасли, прошедшим многокилометровые полевые маршруты, так и молодым специалистам, которые только начинают профессиональный путь. Он подчеркнул, что работа геологов требует глубоких знаний, терпения и интереса к исследовательской деятельности.

Министр также отметил, что Татарстан обладает значительными природными ресурсами, и именно благодаря труду специалистов отрасли эти богатства продолжают развиваться. По его словам, открытые месторождения углеводородов, водных ресурсов и твердых полезных ископаемых остаются важной основой экономики региона и страны.

Отдельно он поблагодарил представителей старшего поколения, которые стояли у истоков развития отрасли в республике. Зиганшин подчеркнул, что их вклад помог сформировать прочную основу для дальнейшего развития и обеспечил преемственность профессиональных традиций.

В завершение министр пожелал специалистам отрасли здоровья, благополучия, профессиональных успехов и новых достижений.