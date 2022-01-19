Азат Хамаев о Минтимере Шаймиеве: «Он всегда работает над собой»

В преддверии 85-летнего юбилея первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева сын его сестры Марзии — председатель Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев рассказал ИА «Татар-информ», благодаря чему, на его взгляд, его дядя добился ответственных постов.

«Он всегда работает над собой, занимается самообразованием. Куда бы ни выезжал, всегда смотрит, изучает, получает опыт, чтобы применить здесь. Требовательный к себе. Это качество передалось ему от родителей. Главное, он с детства был лидером. И в школе, и в институте», — отметил собеседник агентства.

«Помню, когда работал в Муслюмове, ездил к нему в Мензелинск. У Минтимера абыя тогда родился сын Айрат. Это было весной, везде слякоть, дороги нет, не проедешь. С братом Минтимера Шариповича Хантимером абыем привезли бабушку. Потом мне много раз приходилось бывать в Мензелинске. Я видел, как он там работает, насколько он требователен к людям», — поделился он воспоминаниями.

«В институте многие из нас буквально росли в семье Минтимера абыя. Были под попечением Сакины апы. Минтимер абый и сам говорил, что Сакина апа всех его родственников любит даже больше, чем своих. Она была очень доброй, очень вкусно кормила, если не ели, то упрашивала нас поесть... Вот такой она была», — добавил Азат Хамаев.

«Я сам в 80-х годах был главным механиком, затем уже директором. Он говорил — мы всегда во власти, мы в своеобразной небольшой власти. Так как Минтимер Шарипович был ответственным, это его качество и на нас повлияло. Прежде всего — ответственность перед родителями», — уточнил он.

«Вспомню один случай. <…> он был председателем Верховного Совета ТАССР. Я строил совместный завод с немцами, приехали гости. Он их встретил и представил меня немцам. Раньше такие встречи были редким явлением. Вот этот случай ярко запечатлелся в памяти», — заметил собеседник агентства.

«Конечно, по работе Минтимер Шарипович оказывал поддержку. Вот говорят, родственники... но он же за нас не делает нашу работу, мы ее делаем сами. Иногда, когда нуждаешься в помощи, обращаешься, и он всегда помогает по мере возможности, дает ценные советы», — заключил Азат Хамаев.