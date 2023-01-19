Азат Валеев покинул пост главы Агрызского района Татарстана

Добровольную отставку Азата Валеева с поста главы Агрызского района сегодня единогласно одобрили советы района и города на сессии, посвященной подведению итогов года.

«Всегда работал и буду работать в интересах жителей. Единственная привилегия руководителя любого уровня — с четырех утра на ногах, и чтобы хомут трещал», — сказал на прощание Валеев.

Отметим, что Азат Валеев занимал пост главы района на протяжении двух с половиной лет и под его руководством Агрызский район получил одобрение двух крупных инвестпроектов: логистический промышленный парк и туристический парк в Красноборске.