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Официальная хроника
19 января 2023  16:09
Александр Хевронин

Азат Валеев покинул пост главы Агрызского района Татарстана

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Добровольную отставку Азата Валеева с поста главы Агрызского района сегодня единогласно одобрили советы района и города на сессии, посвященной подведению итогов года.

«Всегда работал и буду работать в интересах жителей. Единственная привилегия руководителя любого уровня — с четырех утра на ногах, и чтобы хомут трещал», — сказал на прощание Валеев.

Отметим, что Азат Валеев занимал пост главы района на протяжении двух с половиной лет и под его руководством Агрызский район получил одобрение двух крупных инвестпроектов: логистический промышленный парк и туристический парк в Красноборске.

#агрызский район
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