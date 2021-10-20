Азат Назмутдинов: «Ведение QR-кодов предпочтительнее локдауна»

Ведение QR-кодов в Татарстане — мера непопулярная, но вынужденная, жесткие коронавирусные ограничения необходимы для скорейшего достижения необходимого уровня коллективного иммунитета, такое мнение в беседе с ИА «Татар-информ» выразил основатель сети национального фаст-фуда «Кастыбый» Азат Назмутдинов.

«Я считаю, что все мы находимся в одной лодке — и рестораторы, и власть, и народ. К сожалению, ситуация с коронавирусом ухудшается, и если выбирать между локдауном и введением QR-кодов, то последняя мера предпочтительнее. Так мы, надеюсь, сможем в короткие сроки добиться необходимого уровня коллективного иммунитета», — сказал Назмутдинов.

Он отметил, что в его сети практически все сотрудники привиты, некоторые ждут второго компонента вакцины. «Есть, конечно, и те, кто против вакцинации, но таких не более 2-3%, и с ними мы, видимо, будем прощаться. Нужно понимать, что в сфере общепита есть определенные требования, в том числе обязательное наличие медкнижки. И никто не оспаривает эту норму. То же будет и с прививками», — пояснил собеседник агентства.

С 11 октября власти Татарстана ужесточили антиковидные меры. Согласно новым правилам, не прошедшие вакцинацию жители республики не смогут попасть в кафе, рестораны, торговые центры, театры, на спортивные и развлекательные мероприятия. Вход туда теперь возможен только при наличии подтверждающих вакцинацию или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание QR-кодов.