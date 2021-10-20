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Ру Тат
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20 октября 2021  14:55
Светлана Лаврентьева

Азат Назмутдинов: Многие представители бизнеса относятся к введению QR-кодов с пониманием

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В условиях растущего числа случаев Covid-19 введение QR-кодов является приемлемой альтернативой локдауну, сообщил ИА «Татар-информ» основатель сети национального фаст-фуда «Кастыбый» Азат Назмутдинов.

«Меры тяжелые, но при сложившейся ситуации необходимые. И многие представители бизнеса относятся к этому с пониманием», — сказал ресторатор. Вместе с тем он отметил, что введение загрузка заведений общепита сегодня составляет 50-60%.

С 11 октября власти Татарстана ужесточили антиковидные меры. Согласно новым правилам, не прошедшие вакцинацию жители республики не смогут попасть в кафе, рестораны, торговые центры, театры, на спортивные и развлекательные мероприятия. Вход туда теперь возможен только при наличии подтверждающих вакцинацию или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание QR-кодов.

#рестораторы #Коронавирус
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