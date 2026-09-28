Азат Кадыров: В послании Госсовету Раис РТ уделил большое внимание молодежи

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В послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов уделил большое внимание вопросу возможностей для молодежи. Таким мнением с «Татар-информом» поделился министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«В послании многое было посвящено вопросам, связанным с молодежью: образование, профориентация, физкультура, спорт, воспитание, борьба за идеологические умы. Безусловно, это важнейшая задача», – отметил собеседник агентства.

По его словам, одной из сложнейших задач в этом разрезе стала борьба за умы. Но для этого разрабатываются новые масштабные проекты, которые соответствуют вызовам времени, добавил Кадыров.