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Общество 28 сентября 2026 12:24

Азат Кадыров: В послании Госсовету Раис РТ уделил большое внимание молодежи

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Азат Кадыров: В послании Госсовету Раис РТ уделил большое внимание молодежи
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов уделил большое внимание вопросу возможностей для молодежи. Таким мнением с «Татар-информом» поделился министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«В послании многое было посвящено вопросам, связанным с молодежью: образование, профориентация, физкультура, спорт, воспитание, борьба за идеологические умы. Безусловно, это важнейшая задача», – отметил собеседник агентства.

По его словам, одной из сложнейших задач в этом разрезе стала борьба за умы. Но для этого разрабатываются новые масштабные проекты, которые соответствуют вызовам времени, добавил Кадыров.

#ПосланиеМинниханова2026 #азат кадыров
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